Elevii din județul Sibiu au obținut rezultate importante la examenele naționale din anul școlar 2025–2026. Potrivit raportului întocmit de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, rata finală de promovare a Bacalaureatului, în sesiunea iunie-iulie, a fost de 80,02%, iar la Evaluarea Națională, promovabilitatea a ajuns la 78,71%.

Datele fac parte din raportul privind analiza rezultatelor obținute de elevii din învățământul preuniversitar din județul Sibiu la examenele naționale de sfârșit de ciclu.

Bacalaureat: Sibiul, pe locul 8 la nivel național

În prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026, desfășurată în lunile iunie-iulie, județul Sibiu a înregistrat o rată de promovare de 80,02%, ceea ce a plasat județul pe locul 8 la nivel național.

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Pentru promoția curentă, rata de promovare a fost și mai ridicată, de 85%, județul ocupând locul 7 la nivel național. La nivelul întregii țări, rata de reușită menționată în raport a fost de 76,90%.

În total, la sesiunea iunie-iulie au fost înscriși 2.031 de candidați, dintre care 1.958 au fost declarați reușiți. Raportul indică 2.447 de prezențe și 489 de candidați respinși, în structura prezentată de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

Un singur candidat din județ a obținut media 10,00 la Bacalaureat.

Rezultate bune la mai multe discipline

Cele mai ridicate procente de promovare la disciplinele de examen au fost înregistrate la Economie, Psihologie și Filosofie – 100%, urmate de Limba germană maternă – 99,62%, Logică și argumentare – 96,01% și Istorie – 93,27%.

La Limba și literatura română, promovabilitatea a fost de 93,07%, iar la Matematică de 88,54%. La Informatică s-a înregistrat o promovare de 90,31%, în timp ce la Geografie procentul a fost de 91,47%.

Cele mai reduse procente din tabelul prezentat de ISJ Sibiu au fost consemnate la Chimie – 73,77%, Biologie – 78,88% și Sociologie – 80%.

A doua sesiune de Bacalaureat: promovare de 34,58%

În sesiunea iulie-august 2026, rata de promovare în județul Sibiu a fost de 34,58%. Potrivit raportului, procentul a fost mai mare decât în 2025, când promovabilitatea a fost de 33,19%, și decât în 2024, când a fost de 32,38%.

Din cei 535 de candidați prezenți, 185 au fost declarați reușiți, iar 350 au fost respinși. Nu a fost consemnat niciun candidat eliminat.

La discipline, promovabilitatea a fost de 87,85% la Geografie, 84,62% la Sociologie, 81,83% la Limba și literatura română și 80% la Limba germană maternă. La Matematică, procentul a fost de 68,82%, iar la Istorie de 70,86%.

Cel mai scăzut procent din tabelul ISJ Sibiu apare la Chimie, cu 33,33%.

Evaluarea Națională: 78,71% promovabilitate

La Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, promoția 2026, rata de promovare în județul Sibiu a fost de 78,71%, ceea ce a plasat județul pe locul 17 la nivel național.

La proba de Limba și literatura română, promovabilitatea a fost de 82,35%. Raportul arată că procentul a fost de 88,53% în 2025, 80,18% în 2024 și 79,47% în 2023.

La Matematică, promovabilitatea a fost de 74,98%, față de 77,42% în 2025, 69,70% în 2024 și 74,40% în 2023.

Rezultate foarte bune la limbile materne

La proba de Limba germană maternă, elevii au obținut o rată de promovare de 95,40%. În anii anteriori, procentul fusese de 96,98% în 2025, 97,56% în 2024 și 95,64% în 2023.

În cazul probei de Limba maghiară maternă, raportul indică o promovabilitate de 100%, cu mențiunea că în 2025 procentul a fost de 75%, iar în 2024 de 80%.

Cum arată tabloul general

Datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu arată diferențe între cele două examene și între discipline. La Bacalaureat, prima sesiune a avut o rată de promovare de 80,02%, peste rata națională de 76,90%, în timp ce la Evaluarea Națională promovabilitatea județului a fost de 78,71%.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, rezultatele pe discipline au fost de 82,35% la Limba și literatura română, 74,98% la Matematică, 95,40% la Limba germană maternă și 100% la Limba maghiară maternă.

Raportul ISJ Sibiu oferă astfel o imagine de ansamblu asupra rezultatelor obținute de elevii sibieni la principalele examene naționale de final de ciclu din anul școlar 2025–2026.