Șase săli de operație moderne și 15 paturi ATI: cum arată noua investiție de la Spitalul Militar Sibiu / foto

Pe scurt: Peste 200 de operații au fost efectuate deja în noul bloc chirurgical al Spitalului Militar din Sibiu, majoritatea pacienților fiind civili.

Spitalul Militar din Sibiu dispune de un nou bloc chirurgical politraumă, inaugurat oficial vineri, 25 septembrie 2026.

Potrivit unei postări publicate de Ruxandra Cibu Deaconu, noua aripă a spitalului oferă șase săli de operație complet echipate și 15 paturi de terapie intensivă, alături de echipamente medicale moderne. Investiția a fost realizată cu fonduri europene nerambursabile, fiind un proiect care crește semnificativ capacitatea de tratament pentru locuitorii Sibiului, nu doar pentru militari.

Ruxandra Cibu Deaconu a subliniat că această realizare nu înseamnă doar o clădire nouă, ci o îmbunătățire reală a serviciilor medicale pentru comunitate.

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„Nu vorbim doar despre o clădire și câțiva pereți, ci despre șase săli de operație complet echipate, 15 paturi de terapie intensivă, plus echipamentele medicale aferente”, a transmis aceasta pe Facebook, citată de Facebook.

Noua aripă a fost finalizată din punct de vedere tehnic încă din luna iulie, iar conducerea spitalului a decis să deschidă blocul chirurgical pentru pacienți fără a mai aștepta inaugurarea oficială. În cele două luni de funcționare, aici au fost efectuate peste 200 de operații, iar peste două treimi dintre pacienții tratați au fost civili, nu militari.

„Spitalul este și va fi al comunității, nu doar al militarilor”, a precizat Ruxandra Cibu Deaconu.

Investiția aduce beneficii atât pentru personalul medical, care va lucra în condiții mai bune, cât și pentru pacienți și familiile lor, care primesc astfel o șansă în plus într-un moment dificil.

„Pentru medici, înseamnă condiții mai bune de lucru. Pentru pacienți și familiile lor, înseamnă o șansă în plus, într-un moment dificil”, a adăugat aceasta.

Ruxandra Cibu Deaconu a felicitat echipa Spitalului Militar din Sibiu pentru efortul depus, precum și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru implicarea în salvarea proiectului prin PNRR. De asemenea, a menționat sprijinul acordat de Dragoș Pîslaru și ministrul apărării, Radu Miruţă, care a fost prezent la Sibiu la inaugurare.

Noua investiție consolidează rolul Spitalului Militar ca unitate medicală deschisă întregii comunități sibiene. Blocul chirurgical politraumă va rămâne la dispoziția cetățenilor, fiind un exemplu de proiect realizat cu fonduri europene care aduce beneficii concrete pentru sănătatea publică din Sibiu.

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