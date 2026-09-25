Pe scurt: Un conflict spontan izbucnit la Prislop s-a soldat cu măsuri judiciare pentru patru bărbați. Poliția continuă cercetările sub coordonarea Parchetului.

Patru bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 47 de ani au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce au fost implicați într-un conflict violent în localitatea Prislop.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc pe 20 septembrie, în jurul orei 19:30, când între mai multe persoane a izbucnit un conflict spontan, care a degenerat rapid în acte de violență.

Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au intervenit la fața locului pentru a aplana situația. În urma investigațiilor efectuate, oamenii legii au identificat și reținut inițial cei patru bărbați implicați, aceștia fiind duși la audieri și reținuți pentru 24 de ore.

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După expirarea perioadei de reținere, față de cei patru a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.