Se conturează o nouă variantă pentru viitorul Spitalul Județean de la Sibiu. Pîslaru: „Ne așteptăm ca anul viitor proiectul să fie pregătit” / video

Proiectul viitorului Spitalului Județean Sibiu de pe Calea Șurii Mici ar putea fi construit printr-un mecanism de parteneriat public-privat, cu sprijin european și expertiza Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Anunțul a fost făcut vineri, 25 septembrie, la Sibiu, de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Ministrul a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PNL Sibiu, că proiectul Noului Spital Județean se află în atenția Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și că autoritățile lucrează împreună cu BERD la pregătirea unor proiecte care ar putea fi finanțate prin parteneriat public-privat.

„M-aș bucura să văd ca, după multă așteptare, acest proiect al Consiliului Județean, Spitalul Județean, să fie unul din proiectele fanion ale ciclului următor de finanțare”, a declarat Dragoș Pîslaru.

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Potrivit ministrului, proiectul sibian este deja unul matur din punct de vedere tehnic, însă trebuie adaptat noului mecanism de finanțare.

„Nu că n-ar exista un proiect. Era un proiect foarte matur deja, dar, evident, trebuie ajustat pentru acest gen de finanțare”, a explicat Pîslaru.

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Ce presupune parteneriatul public-privat

Modelul prezentat de ministru presupune împărțirea proiectului în două componente principale: actul medical, care rămâne în responsabilitatea Consiliului Județean, și componenta administrativă a clădirii, care ar putea fi preluată de un partener privat.

Concret, investitorul privat ar urma să se ocupe de proiectarea, construcția și mentenanța clădirii, pe o perioadă estimată, în mod obișnuit, la aproximativ 20 de ani.

Consiliul Județean ar păstra controlul asupra activității medicale, în timp ce partenerul privat ar asigura infrastructura necesară desfășurării acesteia.

La finalul perioadei de exploatare, clădirea ar urma să intre în proprietatea Consiliului Județean. Ministrul a precizat că administrația județeană ar putea avea și posibilitatea de a achiziționa clădirea mai devreme, în funcție de condițiile contractului.

„Avantajul fiind că Consiliul Județean ar fi sprijinit de o investiție din fonduri europene și, evident, apoi sprijinit în acele plăți pe care le-ar avea de făcut pe durata derulării proiectului”, a spus Pîslaru.

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BERD, implicată în pregătirea proiectului

Un element important al variantei propuse este implicarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Dragoș Pîslaru a anunțat că ministerul a semnat contractul cu BERD pentru pregătirea unor proiecte care să poată fi finanțate prin astfel de mecanisme.

„Ne așteptăm ca anul viitor proiectul să fie pregătit pe acest tipic”, a declarat ministrul, referindu-se la Noul Spital Județean Sibiu.

În acest scenariu, proiectul existent al Consiliului Județean nu ar fi abandonat, ci reorganizat din punct de vedere financiar și administrativ pentru a putea fi prezentat potențialilor investitori.

„Trebuie desfăcut proiectul așa cum era, cu o singură sursă și un singur proprietar, în două părți: actul medical și actul administrativ”, a explicat ministrul.

Astfel, costurile privind construcția și administrarea componentei non-medicale ar intra în sarcina partenerului privat, în timp ce activitatea medicală, veniturile proprii și relația cu sistemul de asigurări de sănătate ar rămâne în responsabilitatea publică.

Fondurile europene ar putea acoperi o parte din efortul financiar

Pîslaru a explicat că modelul urmărește reducerea efortului financiar inițial al statului și al administrațiilor locale.

În varianta prezentată la Sibiu, un proiect de parteneriat public-privat ar putea beneficia și de o contribuție publică, inclusiv din fonduri europene. Ministrul a indicat, ca exemplu orientativ, procente de 10-20%, urmând ca structura exactă să fie stabilită în cadrul mecanismului financiar.

În loc ca administrația să suporte integral costul construcției de la început, investiția ar fi realizată în colaborare cu partenerul privat, iar Consiliul Județean ar efectua ulterior plăți recurente pe perioada prevăzută în contract.

Potrivit ministrului, aceste plăți ar putea beneficia, la rândul lor, de sprijin financiar european în cadrul următoarei perspective financiare, 2028-2034, cu posibilitatea ca mecanismele de finanțare să se întindă până în 2036.

„În loc de cinci, șase sau șapte spitale, poți să construiești 10-15”

Dragoș Pîslaru a argumentat că mecanismul de parteneriat public-privat ar putea permite finanțarea unui număr mai mare de investiții în infrastructura medicală.

„Dacă am avea, să spunem, o sumă de 1 miliard de euro care să fie dedicată spitalelor, cu 1 miliard de euro poți construi, dând bani unu la unu, un număr finit de spitale, să spunem cinci, șase sau șapte spitale. Pe de altă parte, dacă investești într-un model de parteneriat public-privat cu aceiași bani, plătind doar 20% (…) ai putea să construiești în loc de cinci, șase spitale, 10-15 spitale”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, autoritățile centrale au pregătit deja un portofoliu de 10 spitale care ar urma să fie analizate și pregătite pentru un astfel de tip de finanțare.

Sibiul, printre proiectele care ar putea intra în noul portofoliu

Noul Spital Județean Sibiu este un proiect aflat de mai mulți ani în pregătirea administrației județene. Consiliul Județean are publicată documentația și istoricul proiectului, inclusiv etapele de elaborare a studiilor și documentațiilor tehnice.

În aprilie 2026, Consiliul Județean Sibiu anunța că pentru Noul Spital sunt analizate trei variante de finanțare: Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești, un mecanism de credit de angajament prin Ministerul Sănătății și parteneriatul public-privat, cu implicarea Ministerului Finanțelor și a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Declarațiile făcute vineri de ministrul Pîslaru indică faptul că varianta parteneriatului public-privat este în continuare luată în calcul și că, la nivel central, se lucrează la pregătirea proiectelor pentru următorul ciclu de finanțare.

24 de spitale noi, în diferite programe de finanțare

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a prezentat și imaginea de ansamblu a investițiilor în spitale.

Potrivit datelor prezentate de acesta, există șapte spitale finalizate prin PNRR, alte zece spitale care ar trebui finalizate prin politica de coeziune și Programul Sănătate, trei spitale regionale realizate cu împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții și alte patru spitale finanțate printr-un program național.

În total, ministrul a indicat 24 de spitale sau corpuri noi de spitale aflate în aceste categorii de finanțare.

Pentru proiectele care nu au intrat în aceste programe, autoritățile caută mecanisme alternative. În acest context, BERD este implicată în pregătirea unor proiecte care ar putea fi dezvoltate prin parteneriate public-private.

„Dacă aveam seriozitatea la momentul respectiv, astăzi am fi putut inaugura spitalul”

În cadrul conferinței de presă, ministrul a făcut și o referire directă la întârzierea proiectului sibian.

„Dacă am fi avut până la urmă seriozitatea la momentul respectiv și scoaterea opțiunilor politice, astăzi am fi putut inaugura și Spitalul Județean Sibiu”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Declarația vine în contextul în care Noul Spital Județean este unul dintre proiectele majore de infrastructură medicală urmărite de administrația județeană. În prezent, Consiliul Județean continuă în paralel investițiile în spitalele existente.

Pentru Noul Spital, însă, miza următoarei perioade este identificarea unei formule de finanțare care să permită trecerea de la proiect și documentații la construcția efectivă.