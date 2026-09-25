Pe scurt: Cupa Mediașului 2026 transformă Hula Baznei într-un pol al motorsportului românesc, cu probe spectaculoase și activități pentru public. Simulatorul FRAS One va putea fi testat gratuit începând cu 21 septembrie.

Mediașul va deveni, în perioada 3–4 octombrie 2026, gazda uneia dintre cele mai importante competiții de motorsport din România.

Potrivit Primăriei Municipiului Mediaș, a VII-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă (CNVC), cunoscută drept „Cupa Mediașului”, va avea loc pe traseul de 3100 de metri de pe Hula Baznei.

Evenimentul este organizat de Federația Română de Automobilism Sportiv, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, Club Sportiv Municipal Mediaș și Direcția pentru Cultură. Competiția contează atât pentru Campionatul Național de Viteză în Coastă, cât și pentru Campionatul Național de Viteză în Coastă pentru Automobile Istorice și pentru Clasa Națională Dacia Revival.

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Traseul de pe Hula Baznei, cu o lungime de 3100 de metri, va pune la încercare abilitățile piloților și performanțele tehnice ale mașinilor înscrise în concurs. Organizatorii mizează pe un public numeros, pasionat de viteză și adrenalină, care va putea urmări pe viu duelurile dintre cei mai buni piloți ai sezonului.

Un element special al ediției din acest an este prezența FRAS One, TIR-ul oficial al Federației Române de Automobilism Sportiv, care va fi amplasat în Piața Corneliu Coposu. Publicul va avea ocazia să testeze gratuit simulatorul de pilotaj, cu sesiuni cronometrate pe diverse circuite. Simulatorul va fi disponibil începând cu data de 21 septembrie 2026, de luni până joi, între orele 09:00 și 21:00.

În intervalul orar 09:00 – 14:00, instituțiile de învățământ din Mediaș pot programa vizite pentru grupuri organizate, oferind elevilor o experiență interactivă și educativă în lumea motorsportului. Accesul la simulator în acest interval se face pe bază de programare, pentru a asigura desfășurarea optimă a activităților.

Organizatorii subliniază că această etapă a CNVC nu este doar o competiție sportivă, ci și un prilej de promovare a orașului Mediaș și a zonei Hula Baznei. Evenimentul vine la scurt timp după ce pe Baznei au început lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere, după cum a fost relatat în articolul despre asfaltările din Mediaș.

Participanții și spectatorii sunt așteptați să se bucure de un weekend plin de spectacol automobilistic, cu probe de viteză, demonstrații și activități dedicate atât pasionaților de motorsport, cât și familiilor și copiilor.