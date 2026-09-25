Turiștii pot vizita Sibiul de la distanță: Primăria a lansat un tur virtual cu cele mai importante obiective din oraș

Turiștii care au în plan să viziteze Sibiul o pot face și de la distanță. Municipalitatea a lansat un tur virtual și panoramic cu cele mai importante obiective din oraș.

„Sibiul, virtual & panoramic! Vă gândiți să vizitați Sibiul sau vreți să îl revedeți de la distanță? Vă oferim noi soluția. Primarul Astrid Fodor a anunțat joi, 24 septembrie lansarea unui tur panoramic virtual. Îl puteți accesa aici: https://sibiucity.ro/ro/virtual”, a anunțat Primăria Sibiu într-o postare pe Facebook.

Vizitezi centrul și alte zone importante din Sibiu, de la distanță

Turiștii, dar și sibienii care au plecat din oraș, pot „vizita”, în mod virtual, 50 de obiective din zona centrală și din afara ei, iar în cazul unora dintre acestea sunt disponibile și panorame din interior.

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Municipalitatea a lansat, în 24 septembrie, un tur virtual. „La fiecare veți găsi și câteva informații despre istorie sau importanță, iar dacă vă place în mod deosebit o panoramă, o puteți salva ca și fotografie. Vă invităm să îl accesați și să vă bucurați de această privire asupra unui oraș care merită explorat la fața locului”, a transmis Primăria Sibiu.

Piața Mare, Piața Mică, Piața Huet, Zidul Cetății, Strada Mitropoliei, dar și alte obiective din oraș precum Teatrul Național „Radu Stanca”, Teatrul „Gong”, Stadionul Municipal, Parcul Sub Arini și Păltiniș sunt câteva dintre zonele ce pot fi admirate online.

Platforma oferă, în premieră, inclusiv imagini actualizate cu stadiul lucrărilor de pe Dealul Gușteriței, unde este realizat complexul de agrement și sport Gușterland.

Cine a creat platforma

Turul virtual a fost creat de compania Schubert&Franzke, specializată pe realizarea de hărți digitale și tipărite cu regiuni și localități din România, dar și din Austria. Firma, fondată în 1985, realizează anual sute de astfel de proiecte.

Pe lângă turul digital făcut pentru Sibiu, compania menționată a realizat un tur și pentru Sighișoara.