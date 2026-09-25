Consilierii locali au aprobat, în ședința ordinară din 24 septembrie, plata cotizației ce revine municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADI POL DEZVOLTARE SIBIU”. Cu această ocazie, a fost deschisă o discuție cu privire la posibilitatea acordării unei susțineri financiare mai mari pentru buna funcționare a acestei asociații.

ADI POL DEZVOLTARE SIBIU a fost înființată în anul 2023 de către 20 de administrații locale urbane și rurale din județul Sibiu, și anume localitățile: Sibiu, Cisnădie, Ocna Sibiului, Șura Mare, Șura Mică, Șelimbăr, Poplaca, Rășinari, Roșia, Avrig, Săliște, Talmaciu, Gura Râului, Loamneș, Ludoș, Orlat, Râu Sadului, Sadu, Slimnic, Vurpăr.

„Asociația își propune să stimuleze și să sprijine creșterea prosperității zonei și bunăstării cetățenilor acesteia prin implementarea de proiecte de dezvoltare durabilă. Instituțional, asociația este inclusă în Registrul Național al Zonelor Metropolitane al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România”, potrivit descrierii de pe site-ul asociației.

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La ședința de joi, consilierii locali au aprobat plata cotizației pe anii 2025 și 2026 ce revine Municipiului Sibiu, în calitate de membru al asociației. Aceasta are o valoare de 2 lei/locuitor: pentru anul 2026 s-a aprobat plata sumei de 320.456 lei, iar pentru anul 2025 s-a aprobat plata sumei de 321.632 lei.

Mureșan: „Am putea susține mai mult”

Cu ocazia aprobării acestui proiect, consilierul local Diana Mureșan (USR) a propus municipalității să analizeze posibilitatea ca asociația să fie susținută financiar mai mult.

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▶ Vezi pagina acestui video: Un consilier local propune mai mulți bani pentru ADI Pol Dezvoltare Sibiu: „Am putea susține mai mult această asociație” — VIDEO

„Mă bucur că există acest proiect, dar cred că am putea să susținem chiar mai mult decât facem în acest moment, deoarece am observat că este doar un director executiv care lucrează pe jumătate de normă la momentul de față în cadrul asociației și cred că am putea și noi, ca Primărie, Consiliu Local, să susținem mai mult financiar această asociație, noi fiind liderul Asociației de Dezvoltare Sibiu. Propunerea mea este aceasta, să ne gândim împreună dacă am putea, pe lângă cotizația pe care o dăm acum, să oferim o susținere mai mare sau poate chiar să începem niște demersuri de dialog cu domeniul privat, mă refer la firmele mari din Sibiu. Așa cum reiese și din raportul City under Review, o recomandare era aceasta, să se dezvolte un dialog cu firmele mari din Sibiu, să existe o colaborare public-privat pentru o dezvoltare a strategiilor din proiectele dezvoltate de ADI Pol Dezvoltare Sibiu”, a spus Diana Mureșan.

În replică, primarul Astrid Fodor a precizat că se va analiza propunerea.