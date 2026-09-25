17 septembrie 2026, Brașov

Romanian Capital Circle aduce la CATTIA Brașov investitori, fondatori, lideri din tehnologie, companii și reprezentanți ai ecosistemului european de inovare. Printre speakerii confirmați se numără Jean-Marc Bally (Aster Capital), Cosmin Curticapean (TechAngels), Silvia Ursu (Asternova Centru), Bence Huba (EIT Urban Mobility), Radu Predescu (Autonom Lease) și Ionuț Țața (Iceberg+).

Pe 30 septembrie, la CATTIA Brașov, se lansează Asternova Centru, un fond regional de venture capital de €8,061 milioane, din care €7,058 milioane reprezintă capital public prin ADR Centru, în calitate de investitor ancoră.

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Fondul va investi între €50.000 și €350.000 în startupuri de tehnologie aflate la pre-seed și seed din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu și are ca obiectiv un portofoliu de 40 de companii. Asternova Centru este administrat de Aster Capital Partners și dezvoltat împreună cu Iceberg+ și Venture Booster.

Lansarea are loc în cadrul Romanian Capital Circle – Asternova Centru launch x EIT Urban Mobility Ecosystem Day, într-o zi dedicată capitalului, oportunităților europene, tehnologiei și companiilor care vor să treacă în următoarea etapă de creștere.

Pentru un fondator, un investitor sau un profesionist care lucrează cu tehnologie și inovație, programul pune în aceeași sală oameni care văd creșterea unei companii din poziții diferite: venture capital, angel investment, corporate, startup, programe europene și dezvoltare de ecosistem.

Pentru autoritățile publice, agențiile de dezvoltare, universități și organizațiile care lucrează cu politici și instrumente pentru inovare, lansarea Asternova Centru oferă un exemplu concret despre cum poate fi folosit capitalul public ca ancoră pentru un fond administrat profesionist, cu mandat regional, proces investițional și guvernanță dedicate.

Asternova Centru intră pe piață cu un capital public ancoră care acoperă aproximativ 88% din dimensiunea fondului. Administratorul, Aster Capital Partners, este AIFM autorizat de Autorité des Marchés Financiers din 2002 și are în spate opt fonduri administrate, aproximativ €600 milioane în administrare și aproape 100 de companii finanțate.

În cadrul lansării, Silvia Ursu, General Partner Asternova Centru, Jean-Marc Bally, Managing Partner Aster Capital, și Dan Avram, Venture Partner Asternova Centru, vor prezenta viziunea fondului pentru Regiunea Centru, modul în care va lucra cu startupurile și criteriile după care vor fi analizate oportunitățile de investiție.

„Prima rundă instituțională este una dintre cele mai dificile pentru un startup: compania are un MVP sau un produs care deja funcționează, dar nu are suficienăa tracțiune pentru fondurile cu tichete de peste 1 mil Euro. Aici intervenim prin Asternova Centru, cu finanțare, sprijin în etapa de creștere și o echipă apropiată de fondatori și de ecosistemul regional. Sunt startupuri foarte bune în toate cele șase județe ale Regiunii Centru și vrem ca accesul la capital să le fie mai aproape, aici, în regiune. Iar pentru o companie care vrea să crească, capitalul este doar una dintre resursele de care are nevoie. De exemplu, în 30 septembrie la Romanian Capital Circle, prin EIT Urban Mobility, startupurile pot intra într-un ecosistem european în care găsesc oportunități de finanțare, pilotare, parteneriate și acces la alte piețe.”, subliniază Silvia Ursu – Partener General Asternova Centru.

Alături de echipa Asternova Centru se vor afla la Romanian Capital Circle la Brașov investitori, fondatori și lideri din ecosistemul tech. Printre cei confirmați se numără Iwona Cymerman (General Partner, AGX & Venture Partner, European Women in VC), Cosmin Curticapean (VP Tech Angels, CEO Lendox), Bence Huba (Regional Innovation Scheme Manager, EIT Urban Mobility), Zaki Milhem (Co-founder & CEO, WakeZ ), Radu Predescu (Executive Director, Autonom Lease) și Ionuț Țața (CEO Iceberg+).

Pentru fondatori și investitori, întâlnirea creează un context rar în regiune: acces direct la capital, experiență de investiție și conexiuni europene, într-un moment în care Regiunea Centru capătă un instrument nou pentru finanțarea companiilor aflate in primele etape de dezvoltare..

EIT Urban Mobility aduce în aceeași zi oportunități europene de finanțare și parteneriat

Romanian Capital Circle include și EIT Urban Mobility Ecosystem Day, dedicat organizațiilor active în mobilitate urbană, smart cities, transport, digital, energie, infrastructură, sustenabilitate și cercetare.

Participanții vor putea discuta direct despre accesul la programe europene, proiecte pilot, parteneriate internaționale și integrarea în ecosistemul EIT Urban Mobility.

„Creșterea unei companii înseamnă capital, dar și acces la piețe, parteneri și oportunități de pilotare. Prin EIT Urban Mobility conectăm organizațiile din România la cea mai mare rețea europeană de mobilitate urbană, cu peste 1.200 de organizații, 270 de parteneri oficiali și peste 200 de milioane de euro alocați pentru perioada 2026–2028. Pe 30 septembrie, participanții vor afla direct cum pot intra în acest ecosistem și ce oportunități sunt relevante pentru ei.”, spune Alexandra Hîncu, EIT Urban Mobility Country Representative în România.

Cine ar trebui să fie în sală pe 30 septembrie

Romanian Capital Circle este relevant pentru fondatorii care pregătesc următoarea etapă de creștere, pentru investitorii interesați de companii și deal flow regional, pentru oamenii care lucrează în tech și inovare, pentru companiile care caută tehnologii și parteneriate și pentru autoritățile publice care vor să vadă cum poate funcționa, în practică, un instrument regional de venture capital cu capital public ancoră.

În aceeași zi pot fi văzute trei mecanisme care contează pentru creșterea unei companii: capital regional, investiții private și acces la un ecosistem european de inovare.

Romanian Capital Circle – Asternova Centru launch x EIT Urban Mobility Ecosystem Day 30 septembrie 2026 | 09:30–16:00 CATTIA Brașov, Strada Institutului 35

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere aici: https://t.ly/fpHyF

Despre Asternova Centru

Asternova Centru este un fond regional de venture capital de €8,061 milioane, dedicat startupurilor aflate la început de drum din Regiunea Centru. Din această sumă, €7,058 milioane reprezintă capital public prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Fondul investește tichete între €50.000 și €350.000, la pre-seed și Seed, și are ca obiectiv un portofoliu de 40 de companii.

Instrumentul Financiar este implementat cu cofinanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Regional Centru 2021–2027.

Asternova Centru face parte din familia de fonduri regionale de venture capital Asternova, alături de Asternova Vest. Fiecare fond are un mandat regional distinct și investește în companii aflate în etape diferite de creștere, de la pre-seed până la Series A.

Fondurile Asternova sunt administrate de Aster Capital Partners și dezvoltate împreună cu Iceberg+ și Venture Booster, reunind capital ancoră, experiență internațională de investiții și cunoaștere regională, cu obiectivul de a crește accesul companiilor inovatoare din regiunile în care activează la capital, expertiză și rețele relevante pentru dezvoltare.

Despre EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility este o inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene, care își propune să accelereze soluțiile și tranziția către un sistem de transport centrat pe utilizator, integrat și cu adevărat multimodal. În calitate de principală comunitate europeană de inovare în domeniul mobilității urbane, EIT Urban Mobility acționează pentru a evita fragmentarea, facilitând colaborarea între orașe, industrie, mediul academic, cercetare și inovare pentru a rezolva cele mai presante provocări ale orașelor în materie de mobilitate. Utilizând orașele ca laboratoare vii, partenerii săi din industrie, cercetare și universități vor demonstra modul în care noile tehnologii pot funcționa pentru a rezolva probleme reale în orașe reale prin transportul oamenilor, al bunurilor și al deșeurilor în moduri mai inteligente.

Contact presă:

Ema Ene

com@iceberg.plus