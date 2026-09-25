Sibianul Victor Cornea a sărbătorit împlinirea a 33 de ani la Plovdiv, unde a jucat în turneul ATP Challenger 75 alături de austriacul Maximilian Neuchrist.

Cu această ocazie, echipa organizatoare a turneului de la Plovdiv-Bulgaria i-a pregătit sportivului sibian o petrecere surpriză chiar la terenurile de tenis, momentul fiind distribuit într-un video pe pagina de Facebook.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Momentul în care Victor Cornea primește surpriza de ziua sa la terenurile din Plovdiv

Soția tenismenului, artista Andreea Bălan a postat pe pagina personală un mesaj plin de dragoste, subliniind că valorile și caracterul lui sunt o sursă de inspirație pentru întreaga familie.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

”Astăzi este despre tine @victorcornea. La mulți ani, iubirea mea!

Te iubesc infinit și îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija și empatia cu care ne înconjori în fiecare zi. Pentru felul în care iubești, protejezi, susții și ești mereu acolo pentru noi.

Te admir pentru omul care ești și pentru omul care ai devenit, pentru ambiția, perseverența și disciplina ta, pentru toată munca, sacrificiile și determinarea din spatele fiecărei reușite.

Tot ceea ce ai construit de-a lungul anilor vorbește despre tine și despre caracterul tău. Ești un exemplu pentru noi și suntem atât de mândri de tine.

Vom fi mereu aici să te aplaudăm la fiecare meci, să ne bucurăm de fiecare reușită și să te susținem în fiecare vis. Dar, mai presus de toate, vom fi aici și atunci când pierzi, când e greu sau când lucrurile nu ies așa cum ți-ai dorit. Pentru că noi nu iubim doar victoriile tale, te iubim pe tine. La mulți ani pentru cei #33 de ani frumosi! Te iubim infinit. ” a fost mesajul cunoscutei artiste.

În primul tur al turneului din Bulgaria, Cornea și Neuchrist au învins perechea C. Hemery / S. Mansouri cu 6-3, 6-4. Joi, de ziua sibianului, Cornea/Neuchrist au câștigat în sferturile de finală în jocul cu cuplul Pieleanu / R. Tabata ( 6-4, 1-6, 10-7).

Vineri, în semifinale, cuplul Cornea / Neuchrist a pierdut disputa cu perechea M. Karol / A. Paulson, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-10.

Pentru semifinalele din Bulgaria, Victor Cornea și-a trecut în cont 30 de puncte ATP și suma de 711 euro net.

În prezent, tenismenul sibian ocupă locul 170 ATP în clasamentul la dublu. Următorul turneu din calendarul lui Victor Cornea este programat în Orléans – Franța, în săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie 2026.