Pe scurt: Vremea din octombrie va fi mai caldă decât normalul, iar ploile vor fi rare în multe zone. Vezi cum evoluează temperaturile și precipitațiile în fiecare săptămână.

Temperaturile din România vor fi, în general, apropiate de valorile normale la începutul intervalului 28 septembrie – 5 octombrie, urmând ca valorile termice să crească treptat în săptămânile următoare.

Potrivit Mediafax, estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), indică o lună octombrie cu temperaturi peste mediile climatologice și precipitații sub normal în mai multe regiuni ale țării.

Temperaturi apropiate de normal la final de septembrie, apoi încălzire treptată

În perioada 28 septembrie – 5 octombrie, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. În vestul țării, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite, în timp ce în est și, mai ales, în sud-est, temperaturile vor fi ușor mai scăzute. Precipitațiile vor fi deficitare în vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și în sud-vest, în timp ce în sud-est este prognozat un regim pluviometric excedentar. În restul țării, cantitățile de precipitații se vor menține aproape de valorile normale.

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În săptămâna 5 – 12 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor peste normele climatologice în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în vest și nord-vest, iar în est și sud-est temperaturile vor fi apropiate de valorile normale. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal, cu excepția regiunilor vestice, nord-vestice și centrale, unde cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare.

A doua jumătate a lunii octombrie: temperaturi peste normal și ploi puține

În intervalul 12 – 19 octombrie, temperatura aerului va avea valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării, cu cele mai mari abateri pozitive în vest și nord-vest. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal, însă meteorologii estimează o ușoară tendință de deficit pluviometric în regiunile centrale, sudice și estice.

Ultima săptămână analizată, 19 – 26 octombrie, aduce temperaturi ușor peste mediile climatologice în întreaga țară. Regimul pluviometric este estimat să se încadreze în limitele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Tendința generală pentru următoarea lună arată o evoluție de la temperaturi apropiate de normal la începutul perioadei către valori termice ușor peste normal în octombrie, cu o încălzire mai evidentă în vestul și nord-vestul țării.

În privința ploilor, mai multe regiuni, în special cele din vest, nord-vest și centru, vor avea perioade cu precipitații sub valorile normale, iar spre finalul intervalului regimul pluviometric va reveni la limite normale la nivel național.

Prognoza nu poate anticipa fenomenele meteorologice extreme de scurtă durată. Pentru comparație, și în luna septembrie căldura a continuat, cu temperaturi peste normal și ploi puține în aproape toată țara.