Cabinetul de Planning Familial din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu oferă gratuit consiliere privind contracepția, prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală și planificarea unei sarcini.

Ziua Mondială a Contracepției este marcată în fiecare an la 26 septembrie și reprezintă un prilej de informare cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă, metodele contraceptive și importanța planificării familiale.

Cu această ocazie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu atrage atenția asupra rolului pe care informarea corectă și accesul la consiliere medicală îl au în luarea unor decizii responsabile privind sănătatea reproductivă.

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În cadrul Cabinetului de Planning Familial, sibienii pot primi informații și consiliere cu privire la metodele contraceptive, prevenirea sarcinilor nedorite, prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, planificarea unei sarcini și sănătatea sexuală și reproductivă. Serviciile se adresează inclusiv adolescenților și tinerilor.

Alegerea contracepției este una individuală

Reprezentanții SCJU Sibiu subliniază că alegerea unei metode contraceptive trebuie făcută în funcție de particularitățile fiecărei persoane. Vârsta, starea generală de sănătate, istoricul medical, tratamentele urmate, planurile reproductive și preferințele personale sunt câțiva dintre factorii care pot influența această alegere.

„Informația corectă și accesul la servicii medicale sunt esențiale”, transmite jr. Robert Fotache, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

„Ziua Mondială a Contracepției reprezintă un bun prilej de a reaminti importanța informării corecte și a accesului la servicii medicale de specialitate. În cadrul SCJU Sibiu, acordăm o atenție deosebită prevenției și educației pentru sănătate, iar Cabinetul de Planning Familial oferă un sprijin important persoanelor care doresc să ia decizii informate privind sănătatea reproductivă și planificarea familială”, a declarat managerul unității medicale.

Contracepția, parte a medicinei preventive

Și directorul medical al SCJU Sibiu, dr. Dragoș Popescu, subliniază rolul prevenției și al consilierii medicale în alegerea unei metode contraceptive.

„Contracepția este un element important al medicinei preventive și al sănătății reproductive. Alegerea unei metode contraceptive trebuie să fie una informată, realizată în funcție de particularitățile și nevoile fiecărei persoane și, atunci când este necesar, cu sprijinul unui specialist”, a precizat dr. Dragoș Popescu.

Potrivit acestuia, prin Cabinetul de Planning Familial, spitalul oferă informații și consiliere menite să sprijine pacienții în luarea unor decizii responsabile pentru propria sănătate.

„Prevenția începe cu informarea”

Reprezentanții spitalului încurajează persoanele care au întrebări despre contracepție, sănătatea sexuală sau planificarea familială să discute deschis cu personalul medical.

„Prevenția începe cu informarea. De Ziua Mondială a Contracepției, dorim să transmitem comunității sibiene că întrebările legate de contracepție, sănătatea sexuală și planificarea familială pot fi discutate deschis și responsabil cu personalul medical”, a transmis Laurențiu Ghinoiu, directorul de îngrijiri medicale al SCJU Sibiu.

Acesta a precizat că personalul medical are rolul de a oferi informații accesibile, sprijin și îndrumare, într-un cadru bazat pe respect și confidențialitate.

Cabinetul de Planning Familial funcționează în cadrul Policlinicii SCJU Sibiu, la etajul 3. Serviciile oferite sunt gratuite, iar accesul se face fără bilet de trimitere de la medicul de familie.

Printre principalele servicii de consiliere și informare se numără:

metodele contraceptive și utilizarea corectă a acestora;

prevenirea sarcinilor nedorite;

prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală;

planificarea unei sarcini;

sănătatea sexuală și reproductivă;

consilierea adolescenților și tinerilor.

Programul Cabinetului de Planning Familial:

Luni: 10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 Marți – Vineri: 08:00 – 15:00

Pentru programări și informații suplimentare, persoanele interesate pot suna la 0269/215050, interior 334.

De Ziua Mondială a Contracepției, mesajul transmis de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu este unul centrat pe prevenție, informare și acces la servicii medicale. Potrivit reprezentanților unității medicale, discuția cu un specialist poate ajuta fiecare persoană să înțeleagă opțiunile disponibile și să ia o decizie informată în funcție de propria situație.