Pe scurt: Autostrada A1 Sibiu–Pitești prinde contur, iar localnicii din Argeș trăiesc emoții puternice văzând transformarea zonei. Un șofer de TIR a descris momentul în care a văzut autostrada gata chiar în spatele casei sale.

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești este aproape de finalizare, iar localnicii din zonă resimt deja impactul proiectului. Potrivit Libertatea, un șofer de TIR originar din Argeș a povestit într-un comentariu public pe Facebook cât de mult l-a impresionat să vadă autostrada construită chiar lângă casa copilăriei sale.

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a publicat marți, 22 septembrie 2026, un videoclip cu acest lot, traversând Tunelul Momaia, primul tunel de autostradă din România forat prin munte. În urma postării, șoferul de TIR, identificat ca Ionel M., a descris transformarea spectaculoasă a zonei sale natale: „Când am venit acum din cursă, am văzut autostrada gata, luminată, trasate benzile, panouri fonoabsorbante pe margine, viaductul peste Bușaga, de lângă mine este la fel terminat tot, doar să fie dat în folosință. M-am dus și m-am uitat și eu de curios pe de la deal de autostradă, pe dealurile copilăriei mele, și sincer cu toate că-s om în toată firea, mi-au dat un pic lacrimile când am văzut ce poate ieși din mâna omului din niște dealuri abrupte, să faci o așa măreață autostradă”.

El a menționat și Viaductul Bușaga, o structură impresionantă de aproape 650 de metri, care traversează valea pârâului Bușaga. Șoferul a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați în construcție: „Cu toate că eu șofer de camion fiind și stau toată ziua pe autostrăzi, dar parcă asta a noastră pe aici este cu totul altceva. Cu mult respect vă doresc tuturor celor care ați contribuit cât de puțin la tot ce înseamnă autostrada asta din spatele casei mele practic, să vă dea Dumnezeu sănătate și tot binele din lume”.

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În finalul mesajului, el a sugerat autorităților să construiască și un drum pe sub viaductul Bușaga, pentru a facilita accesul la proprietățile de peste deal, adăugând: „Restul este ca în poveste”.

Lucrările la Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș au ajuns la un stadiu fizic de 99%. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a declarat pe 17 septembrie că drumul de 9,86 kilometri este finalizat, iar deschiderea circulației depinde acum exclusiv de testele de siguranță ale Tunelului Momaia. Proiectul include 12 poduri, pasaje și viaducte, cu o lungime totală de 2.620 de metri. Lotul a fost construit de antreprenorul austriac PORR, fiind gata cu câteva luni înainte de termenul contractual din februarie 2027. Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport.

Potrivit șefului CNAIR, la sfârșitul lunii septembrie va avea loc, împreună cu reprezentanții ISU, un test final al sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție în Tunelul Momaia. Până la acest moment, nu a fost stabilită o dată oficială pentru deschiderea circulației pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș, însă inaugurarea este așteptată în luna octombrie.

Proiectul face parte din efortul mai larg de modernizare a infrastructurii rutiere din zonă, alături de alte tronsoane precum Autostrada Sibiu–Pitești, unde lucrările avansează rapid.