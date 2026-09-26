Inter Sibiu a reușit sâmbătă un succes categoric, 7-2 în deplasare, cu Olimpic Zărnești, în etapa a 6-a din Liga 3.

Echipa pregătită de Mihai Ianc s-a dezlănțuit în ultimele două runde din Liga 3, în care a obținut victorii detașate, contra unor adversari buni.

Deși a primit gol repede la Zărnești, în minutul 13, Inter a jucat excelent și condus la pauză cu 3-1, după reușitele lui Taifas în minutul 24 și Ritivoi în minutele 41 și 44.

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Sibienii au făcut spectacol și în repriza a doua, în care au mai marcat de 4 ori, prin Gondiu în minutul 54, Dancu în minutul 64, I. Stoica în minutul 87 și Mitran în minutul 90. Gazdele au mai marcat doar o dată, pentru 2-5 în minutul 86.

S-a terminat 7-2 pentru Inter, care este pe val și a urcat pe locul 2 în serie, depunându-și candidatura pentru play-off.

Cu 17 goluri în 6 jocuri, Sibiul are și cel mai bun atac din serie.

INTER: Bărbat – Stoia, Stoica, Bejan – Onețiu, Nemțiu, Bărculeț, Bârză, Taifas – Gondiu, Ritivoi. Antrenor: M. Ianc