O zi după ce un bărbat de 77 de ani a fost găsit decedat într-un autoturism lângă podul autostrăzii A1 din Sibiu, mașina se află încă la fața locului, sigilată de polițiști. Anchetatorii nu au stabilit deocamdată împrejurările în care bărbatul a murit.

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▶ Vezi pagina acestui video: Mașina bărbatului găsit mort la Sibiu a rămas sigilată de Poliție, la o zi de la tragedie — VIDEO

Sigiliul Poliției, aplicat chiar în ziua descoperirii

Pe una dintre portierele mașinii a fost lipită banda oficială cu inscripția „Poliția Română – a se deschide doar de persoane autorizate”, datată 25 septembrie 2026, ziua în care bărbatul a fost găsit fără suflare. Sigiliul confirmă că autovehiculul rămâne indisponibil, la dispoziția anchetatorilor, până la finalizarea cercetărilor.

Mașina, abandonată într-un teren viran lângă Cibin

La o zi de la descoperire, autoturismul se află tot pe drumul de pământ dintre albia Cibinului și rambleul autostrăzii, într-o zonă năpădită de vegetație.

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Geamurile sunt ridicate, iar interiorul, gol, arată că vehiculul nu a fost mutat de la fața locului de când a fost identificat de polițiști.

Ancheta continuă

Potrivit IPJ Sibiu, bărbatul, domiciliat în municipiul Sibiu, a fost identificat pe scaunul șoferului, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Nu este singurul caz de acest fel din ultima vreme: în această vară, un alt bărbat a fost găsit mort într-o mașină și s-a dovedit că fusese polițist de frontieră la Constanța, iar un alt bărbat a fost găsit decedat într-un camion, într-o parcare de lângă Sibiu. Zona podului de pe Calea Gușteriței a mai fost, de altfel, și scena unui accident mortal produs pe A1, la începutul lunii septembrie.