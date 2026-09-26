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Conform ISU Sibiu, La fața locului forțele de intervenție au fost suplimentate cu o cisternă.
Incendiul se manifesta cu flacără la compartimentul motor și la bordul autoturismului, acestea fiind afectate de flăcări.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Ştire iniţială
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă,26 septembrie, la un autoturism aflat pe strada Metalurgiștilor din municipiul Sibiu. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul ISU Sibiu.
Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, incendiul a fost localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea acestuia.
Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice informații suplimentare cu privire la cauza izbucnirii incendiului și eventualele pagube.
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