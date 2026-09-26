Pe scurt: Un gest banal din familie poate crește riscul de carii și infecții la copii. Află ce recomandă medicii pentru a-i proteja pe cei mici.

Obiceiul de a gusta mâncarea copilului cu aceeași linguriță, de a bea din paharul lui sau de a introduce în gură suzeta pentru a o „curăța” este frecvent întâlnit în multe familii, însă medicii avertizează că aceste gesturi pot avea riscuri pentru sănătatea celor mici. Potrivit Mediafax, specialiștii consultați de Huffington Post spun că părinții nu trebuie să se îngrijoreze pentru fiecare situație accidentală, dar există măsuri simple pentru a reduce expunerea, mai ales în primii ani de viață.

Una dintre principalele preocupări este legată de bacteria Streptococcus mutans, asociată cu apariția cariilor. Medicul stomatolog pediatru Soha Sharif explică faptul că bebelușii nu se nasc cu aceste bacterii, ele fiind transmise ulterior de părinți sau de persoanele care îi îngrijesc, inclusiv prin salivă. Colonizarea timpurie a cavității bucale poate crește riscul de carii în copilăria mică. Starea de sănătate orală a adultului contează: prezența cariilor netratate, a bolilor gingivale sau a infecțiilor poate influența cantitatea de microorganisme transmise. Totuși, chiar și o igienă orală bună nu elimină complet riscul, deoarece cavitatea bucală nu este un mediu steril.

Transferul de salivă nu se limitează doar la bacterii. Pediatrul Amanda Furr atrage atenția că răcelile, gripa și unele infecții ale gâtului pot fi transmise înainte ca adultul să-și dea seama că este bolnav. Un risc deosebit pentru nou-născuți este virusul herpes simplex de tip 1 (HSV-1), asociat cu herpesul oral. Prima infecție poate provoca leziuni dureroase la nivelul gurii și feței, iar la nou-născuți poate duce la forme severe de boală.

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Primii trei ani de viață sunt cei mai vulnerabili la transferul de salivă

Medicii citați consideră perioada de la naștere până la aproximativ trei ani ca fiind cea mai vulnerabilă pentru copii în ceea ce privește efectele transferului de salivă. În acest interval, sistemul imunitar al copilului este insuficient dezvoltat, iar apariția dinților oferă bacteriilor noi suprafețe pe care să se fixeze. Microbiomul oral este în formare, iar după vârsta de trei ani riscul scade, pe măsură ce flora bacteriană proprie și obiceiurile de igienă se stabilizează. O altă perioadă de atenție este între șase și 12 ani, când erup dinții permanenți, dar vulnerabilitatea este mai redusă decât în primii ani.

Specialiștii subliniază că astfel de situații sunt greu de eliminat complet din viața de familie, iar folosirea accidentală a aceleiași lingurițe sau împărțirea ocazională a unei băuturi nu reprezintă un motiv de panică. Prudența devine însă esențială când adultul are simptome de boală sau herpes oral. În aceste cazuri, medicii recomandă evitarea împărțirii alimentelor și a oricărui contact care presupune transfer de salivă, mai ales la bebeluși și nou-născuți.

Recomandările medicilor pentru părinți și îngrijitori

Pentru a verifica temperatura mâncării, părinții pot testa recipientul sau alimentul pe piele, iar dacă este necesară degustarea, să folosească o linguriță separată și curată. Medicii recomandă evitarea folosirii acelorași pahare și avertizează că suzetele și tetinele nu trebuie „curățate” în gura adultului, ci spălate cu apă și săpun. Este util ca părinții să aibă la îndemână suzete de rezervă.

În cazul copiilor mici, trebuie luate în calcul și alte riscuri când împart mâncarea adulților, precum înecul cu alimente, bolile transmise prin produse contaminate sau expunerea accidentală la alergeni.

Acest subiect se alătură altor avertismente ale medicilor privind sănătatea copiilor și importanța prevenției în familie.