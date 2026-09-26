Pe scurt: Slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea pe Champs-Élysées a atras un număr record de participanți și a stârnit dezbateri despre rolul religiei în Franța. Mulțimea a depășit așteptările organizatorilor.

Peste 700.000 de persoane s-au adunat sâmbătă, 26 septembrie 2026, pe celebrul bulevard Champs-Élysées din Paris pentru a participa la slujba în aer liber oficiată de Papa Leon al XIV-lea. Potrivit Mediafax, Vaticanul a estimat că numărul participanților a depășit cu 100.000 cifra celor care se înregistraseră în avans, reflectând interesul uriaș pentru eveniment.

Prezența masivă a credincioșilor și a curioșilor a demonstrat că Biserica Catolică păstrează încă o influență semnificativă în Franța, în ciuda scăderii participării la slujbe și a tendințelor de secularizare din ultimele decenii. În discursul său, Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe francezi „să construiască o națiune reînnoită pe rădăcini hrănite de credință”.

Atmosfera de pe Champs-Élysées a fost una de sărbătoare, cu oameni de toate vârstele și din diverse confesiuni religioase sau fără credință. Zeci de copii au fost aduși din mulțime pentru a fi binecuvântați de Papă, care a trecut încet printre participanți în papamobil. „Mesajul Papei Leon merge mult dincolo de oamenii catolici; el vorbește despre justiție socială, de exemplu”, a declarat Leontine Joseph, o catolică de 42 de ani, prezentă la eveniment alături de două prietene de origine marocană.

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Evenimentul a fost organizat sub măsuri stricte de securitate, care au blocat traficul rutier în centrul Parisului. Mulțimile entuziaste au amintit de alte momente istorice de pe Champs-Élysées, precum sărbătorile după câștigarea Cupei Mondiale la fotbal de către Franța în 1998 și 2018.

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Alegerea Pieței Concorde pentru slujbă a stârnit dezbateri despre secularismul francez

Slujba a avut loc în Place de la Concorde, un simbol al Republicii Franceze, ales pentru capacitatea de a găzdui sute de mii de oameni. Organizatorii au extins spațiul destinat mulțimii cu o săptămână înainte de eveniment, anticipând o participare record. Decizia de a folosi această piață a fost criticată de susținătorii secularismului, care consideră că alte locații, precum Les Invalides, ar fi fost mai potrivite. Papa Benedict al XVI-lea a celebrat o slujbă la Les Invalides în 2008, în fața a 240.000 de persoane.

Place de la Concorde are o semnificație aparte în istoria Franței, fiind locul unde au fost executați Ludovic al XVI-lea și Maria Antoaneta în timpul Revoluției Franceze. Piața este asociată cu valorile Republicii, iar aici președinții francezi sărbătoresc Ziua Bastiliei.

Numărul adulților botezați în Franța a crescut, dar tendința generală rămâne descendentă

Numărul adulților botezați anual în Franța s-a triplat din 2016, ajungând la 13.000 în 2026. Totuși, experții avertizează că această creștere nu compensează scăderea generală a practicii religioase. În 1980, în Franța au avut loc 513.000 de botezuri, iar în 2024 doar 186.000. Doar în perioada Paștelui din acest an, peste 21.000 de adulți și adolescenți au fost botezați, potrivit episcopilor francezi, o creștere semnificativă față de anul precedent.

Vizita Papei Leon al XIV-lea în Franța continuă cu o rugăciune la sanctuarul catolic de la Lourdes. Pentru mai multe detalii despre activitatea recentă a Papei, puteți citi și Întâlnire între religii la Marea Moschee din Alger: Papa Leon al XIV-lea cheamă la fraternitate și iertare.