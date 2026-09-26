Pe scurt: Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, primul de profil din sud-estul Europei, beneficiază de investiții record și modernizări ample. Pavilionul central a fost complet reabilitat cu fonduri europene.

Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, primul de profil înființat în sud-estul Europei acum peste 160 de ani, continuă să fie o prioritate pentru Consiliul Județean Sibiu, atât prin tradiție, cât și prin calitatea actului medical. Potrivit unei postări publicate de Raluca Turcan pe Facebook, aici sunt tratați pacienți din întreaga regiune, funcționează un centru de cercetare în neuroștiințe, iar personalul și investițiile din ultimii ani au adus unitatea printre cele mai performante din România.

Spitalul este multipavilionar, întins pe 72.000 de metri pătrați și cuprinde 17 clădiri. Modernizarea ansamblului a reprezentat o provocare majoră pentru Consiliul Județean Sibiu, necesitând atât resurse financiare importante, cât și expertiză și răbdare.

Pavilionul central, complet modernizat cu fonduri PNRR

Pavilionul central, cea mai mare clădire a Spitalului de Psihiatrie și una dintre cele mai mari clădiri publice din județ, a fost complet transformat cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectul a fost inițiat de Consiliul Județean Sibiu și implementat de echipa spitalului, în ciuda provocărilor majore generate de lucrările într-o unitate sanitară cu pacienți cu nevoi speciale.

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Valoarea investiției depășește 79 de milioane de lei. Raluca Turcan a vizitat șantierul împreună cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și cu Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu. În urma discuțiilor, Turcan a declarat că are certitudinea finalizării acestei investiții, așa cum s-a întâmplat cu toate proiectele coordonate de Consiliul Județean Sibiu.

Investițiile din ultimii ani la Spitalul de Psihiatrie au avut un ritm și o valoare fără precedent în istoria unității, potrivit Raluca Turcan. Eforturile echipelor conduse de președinta Daniela Cîmpean și de directorii Florin Neag și Ciprian Băcilă continuă, folosind mecanisme de finanțare inițiate la nivel guvernamental.

Raluca Turcan a mulțumit ministrului Dragoș Pîslaru pentru implicare și a felicitat Consiliul Județean Sibiu pentru rezultatele obținute.

Modernizarea pavilionului central vine în contextul unor ample lucrări de reabilitare și extindere la nivelul întregului spital, care găzduiește și alte proiecte de modernizare, precum modernizarea Pavilionului C17.

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