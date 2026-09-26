Intervenție de amploare în orașul Avrig, județul Sibiu, după ce mai multe persoane aflate la o sală de evenimente au solicitat asistență medicală, acuzând simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

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▶ Vezi pagina acestui video: Intoxicatie alimentara la o sală de evenimente din Avrig

UPDATE: Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu sunt în drum spre Avrig, pentru a demara o anchetă în acest caz.

Planul roșu a fost dezactivat. În urma intervenției, 12 persoane au fost transportate la spital cu suspiciune de toxinfecție alimentară.

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„Ne deplasăm la fața locului și vom demara o anchetă. Vom reveni cu detalii în cel mai scurt timp posibil”, a declarat directorul executiv al DSVSA Sibiu, Cristian Popa Radu.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, la o sală de evenimente din orașul Avrig mai multe persoane au început să prezinte simptome care pot indica o toxiinfecție alimentară.

Ca urmare a situației, la nivelul județului Sibiu a fost activat Planul Roșu de Intervenție, iar la fața locului au fost mobilizate importante forțe medicale.

Intervenția presupune participarea a trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

La momentul transmiterii informațiilor de către ISU Sibiu, 11 persoane acuzau simptome, acestea fiind evaluate medical de echipajele ajunse la fața locului.

Misiunea echipajelor de intervenție este în desfășurare. Cauza exactă a stării de rău a persoanelor și eventualele măsuri care vor fi dispuse ulterior urmează să fie stabilite de autorități.

ISU Sibiu a precizat că va reveni cu informații pe măsură ce situația evoluează.