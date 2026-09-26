Pe scurt: Medicii din Sibiu și Cluj au colaborat pentru o intervenție de radiologie intervențională care a evitat histerectomia la o tânără cu hemoragie severă. Procedura a permis păstrarea uterului și recuperare rapidă.

O intervenție medicală în premieră a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde echipele de radiologie intervențională din Sibiu și Cluj au reușit să salveze uterul unei paciente de 28 de ani, potrivit postării oficiale a spitalului.

Pacienta, aflată în evidența echipei de Obstetrică-Ginecologie a SCJU Sibiu, suferea de hemoragii genitale recurente și severe. Investigațiile imagistice au identificat o formațiune nodulară hipervascularizată la nivelul endometrului, sugerând prezența unui rest de produs de concepție. Această afecțiune este periculoasă, putând duce la sângerări masive și, în mod obișnuit, ar fi necesitat o intervenție radicală precum histerectomia.

Având în vedere vârsta pacientei, medicii au urmărit nu doar oprirea sângerării, ci și conservarea uterului. După o evaluare multidisciplinară, s-a decis aplicarea unei soluții minim invazive: embolizarea arterială selectivă. Procedura a fost realizată endovascular, fără incizii chirurgicale, folosind catetere de mici dimensiuni ghidate angiografic. Echipa de radiologi intervenționiști a identificat arterele care alimentau zona afectată și a introdus microparticule speciale (de 500–700 μm), blocând astfel fluxul sanguin anormal. Rezultatul a fost oprirea imediată a sângerării și păstrarea intactă a uterului.

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Intervenția a implicat colaborarea echipelor de la Sibiu și Cluj

Intervenția a fost coordonată de Conf. Univ. Dr. Florin Grosu (SCJU Sibiu) și Dr. Dan Duma (SCJU Cluj). Din echipa de la Sibiu au făcut parte Dr. Ionuț-Octavian Năstase (medic primar Radiologie și Imagistică Medicală), Dr. Ciprian Juravle (medic specialist Radiologie și Imagistică Medicală) și asistentul medical Raul Simion. Din partea SCJU Cluj au participat Dr. Dan Duma (medic primar Radiologie și Imagistică Medicală), Dr. Antonio Hart (medic rezident) și Dr. Horia Comăniciu (medic rezident Radiologie și Imagistică Medicală).

Pacienta a fost monitorizată de echipa de Obstetrică-Ginecologie a SCJU Sibiu, formată din Dr. Florin Ispășoiu (medic primar) și Dr. Larisa Cerei (medic rezident), iar supravegherea pe parcursul procedurii a fost asigurată de echipa de Anestezie și Terapie Intensivă: Dr. Ioana Codru (medic primar ATI), Dr. Alina Zamfir (medic rezident ATI) și asistentul medical Bianca Fronea.

Reprezentanții spitalului subliniază că colaborarea între specialități și centre universitare permite accesul pacienților la tratamente moderne, cu traumă redusă și recuperare rapidă, aproape de casă. Intervenția a fost posibilă și datorită dotărilor moderne achiziționate cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Spitalul Județean Sibiu a mai anunțat recent și alte premiere medicale în domeniul procedurilor minim invazive.