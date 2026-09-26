FC Agnita s-a impus sâmbătă la Tălmaciu cu 4-1 și rămâne singura echipă din Superliga Sibiu cu punctaj maxim.

Cum era de așteptat, echipa pregătită de Dumitru Solomon nu avut emoții pe terenul ultiei clasate, Tălmaciu. Agnita câștigat cu 4-1 și rămâne lider în primul eșalon județean. Pentru campioana județeană au marcat Andrei Câmpean, Remus Paragină, Ionuț Baboș și Gabriel Țala, ultimul chiar de ziua sa.

În derbyul etapei, ACS Păltiniș Rășinari a câștigat la Sibiu, 4-3 cu Interstar. Pentru gazde au marcat Cărpinișan, Popescu și Șerb. Pentru oaspeți au marcat Ionel Apostu, Raul Tomuță, Andrei Stanciu și Ionuț Bratima. Echipa lui Dragoș Năstase se menține astfel la trei puncte în spatele Agnitei.

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ACS Bradu ține și ea pasul și a câștigat acasă, 2-0 cu Alma. Golurile au fost reușite de D. Poplăcean în minutul 45 și Ali Faisha în minutul 63. Bradu este la egalitate de puncte cu Rășinari, ambele fiind la trei lungimi de lider.

Tot în etapa a 4-a a Superligii se mai joacă sâmbătă meciul Copșa Mică – Avrig.