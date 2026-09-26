Pe scurt: Raluca Turcan propune taxe mai mici pe salarii, reforme pentru pensii și sprijin extins pentru familii și persoane vulnerabile dacă revine la Ministerul Muncii.

Raluca Turcan a anunțat sâmbătă, 26 septembrie 2026, că a primit nominalizarea din partea Partidului Național Liberal și a premierului desemnat Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Potrivit Mediafax, Turcan a prezentat principalele direcții pe care le-ar urmări dacă viitorul Cabinet va primi votul de învestitură al Parlamentului.

Printre prioritățile anunțate se numără reducerea taxării salariilor pe termen mediu, eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, finalizarea recalculării pensiilor, modificări în sistemul de salarizare publică și extinderea măsurilor pentru persoanele vulnerabile și familii. „Primesc cu responsabilitate nominalizarea de către Partidul Naţional Liberal și premierul desemnat pentru funcția de ministru al Muncii în guvernul Siegfried Mureșan”, a transmis Raluca Turcan pe Facebook.

Reducerea taxelor pe salarii și măsuri pentru creșterea ocupării

Turcan, care a mai condus Ministerul Muncii între decembrie 2020 și noiembrie 2021, a subliniat că una dintre prioritățile sale ar fi creșterea numărului persoanelor active pe piața muncii. Ea a atras atenția că, potrivit OECD, taxele și contribuțiile pot ajunge la 41,5% pentru un salariat fără deduceri, considerând acest nivel prea ridicat. „Vrem mai mulți oameni activi și, în timp, taxe mai mici pe salarii”, a declarat Turcan.

Obiectivul ar urma să fie atins prin eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, flexibilizarea formelor de muncă și acordarea de sprijin pentru cei care acceptă un loc de muncă departe de domiciliu. De asemenea, Turcan a menționat programe dedicate tinerilor și persoanelor de peste 50 de ani, precum și o legătură mai strânsă între ajutoarele sociale, formarea profesională și revenirea beneficiarilor pe piața muncii.

Reforme în salarizarea publică și sistemul de pensii

Referindu-se la sectorul public, Turcan a afirmat că bugetarii sunt adesea considerați pe nedrept responsabili pentru dezechilibrele din sistem, deși nu toți beneficiază de privilegii. „Sunt profesori, medici, oameni de cultură, asistenți sociali, funcționari care muncesc corect și care merită să fie plătiți corect”, a spus ea, susținând introducerea unei salarizări publice mai echitabile.

În privința pensiilor, Turcan a subliniat că ajustările bugetare nu trebuie să fie suportate de pensionari. „Pensionarii nu trebuie să fie cei care plătesc nota dezechilibrelor bugetare. Au muncit și au contribuit o viață întreagă, iar statul are obligația să le protejeze, atât cât îi permit resursele, puterea de cumpărare și drepturile câștigate prin contribuții”, a transmis aceasta. Printre măsurile propuse se numără indexarea pensiilor cu inflația în limita bugetului pe 2027, finalizarea recalculării pensiilor, eliminarea cumulului pensiei de serviciu cu salariul la stat și reducerea fraudei și risipei.

Sprijin extins pentru persoanele vulnerabile și familii

Raluca Turcan a mai declarat că un nou mandat la Ministerul Muncii ar trebui să acorde o atenție sporită serviciilor destinate persoanelor vulnerabile. Ea a menționat necesitatea unor servicii sociale, medicale și educaționale mai accesibile, centre și îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, locuri de muncă adaptate și tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, Turcan a subliniat importanța sprijinului pentru familiile tinere, inclusiv prin deduceri fiscale și continuarea programului FIV pentru cuplurile care se confruntă cu probleme de fertilitate.

Turcan a precizat că aceste măsuri ar trebui să devină politici publice, indiferent de evoluțiile politice din perioada următoare. Ea a subliniat că preluarea efectivă a mandatului depinde de votul de învestitură al Parlamentului.

Alături de Raluca Turcan, PNL i-a propus în Cabinetul Mureșan pe Mircea Abrudean la Interne, Alexandru Nazare la Finanțe, Oana Gheorghiu la Sănătate, Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene, Mihai Dimian la Educație și Cercetare și Sebastian Burduja la Energie.

În urmă cu câteva zile, Raluca Turcan a vorbit și despre importanța investițiilor în educație, cu ocazia inaugurării unei școli modernizate la Sadu, subliniind că „Educația este cea mai importantă investiție”.