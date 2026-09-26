Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat, miercuri, 24 septembrie, o acțiune de control în municipiul Mediaș, care a vizat verificarea transportului de persoane și prevenirea abaterilor de la legislația rutieră.

În cadrul acțiunii, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au verificat 38 de autovehicule și au testat 36 de conducători auto pentru depistarea consumului de alcool.

În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale.

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Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în cazul transportului în regim taxi – 10 amenzi. Alte 7 sancțiuni au vizat abateri constatate în domeniul transportului de persoane.

Polițiștii au mai aplicat 5 sancțiuni pentru nepurtarea centurii de siguranță, iar în două cazuri au fost reținute certificatele de înmatriculare.

Potrivit IPJ Sibiu, acțiunea a avut drept scop creșterea gradului de siguranță rutieră, verificarea respectării legislației privind transportul de persoane și prevenirea accidentelor de circulație.

Polițiștii rutieri anunță că vor continua controalele în trafic pentru prevenirea și combaterea abaterilor care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.