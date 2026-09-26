Pe scurt: Antreprenorii din construcții spun că statul impune reguli schimbătoare și plăți întârziate, în timp ce ei suportă riscurile. La Șelimbăr, s-a cerut o legislație scrisă împreună cu cei din domeniu.

Un antreprenor din construcții care semnează un contract cu statul își asumă din start un risc pe care statul nu și-l asumă niciodată: acela că prețurile și regulile se pot schimba, dar termenul de finalizare rămâne neschimbat. Aceasta a fost una dintre ideile principale discutate la conferința „Construcții & Capital” organizată la Șelimbăr, unde Patronatul Societăților din Construcții a marcat 25 de ani de activitate, potrivit senatoarei USR, Ruxandra Cibu Deaconu, care a avut o reacție pe pagina ei de Facebook.

Discuțiile nu s-au concentrat pe trecut, ci pe viitorul sectorului, mai ales în contextul incertitudinii bugetare de după PNRR. „Nimeni nu poate spune cu certitudine ce buget va exista peste un an”, a subliniat Ruxandra Cibu Deaconu la deschiderea evenimentului. Ea a evidențiat că cel mai important lucru pe care statul îl datorează acestui domeniu este predictibilitatea: „Nu promisiuni mai mari, ci reguli care nu se schimbă la fiecare ordonanță trenuleț și contracte plătite la termen.”

Potrivit acesteia, întârzierile la plată din partea statului se propagă rapid în lanțul economic: „Un antreprenor plătit cu întârziere de stat ajunge să întârzie și el la furnizori, la muncitori și la bănci, iar lanțul acesta se rupe întotdeauna la cel mai mic dintre ei.”

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Ultimii ani au fost deosebit de dificili pentru sectorul construcțiilor, cu prețuri dublate la materiale, contracte semnate într-o economie și decontate în alta, precum și fonduri europene care ajungeau greu, dar cu termene stricte. „Ei și-au asumat riscul, ei au creat locurile de muncă, iar de la stat au primit, cel mai adesea, doar imprevizibilitate”, a spus Ruxandra Cibu Deaconu.

Sibiul a fost dat ca exemplu pozitiv, pentru că aici capitalul românesc a avut curajul să rămână și să construiască, în loc să plece. În acest context, s-a subliniat că o legislație scrisă împreună cu cei din domeniu ar economisi ani întregi de blocaje: „Ei știu dinainte unde se oprește un șantier, nu funcționarul care semnează avizul.”

Problemele semnalate la conferința de la Șelimbăr vin în contextul în care două autostrăzi importante au ratat termenul PNRR, iar lucrările continuă cu costuri suplimentare pentru România.

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