Pe scurt: Spitalul Militar Sibiu a inaugurat un pavilion modern, dotat cu aparatură de ultimă generație, finanțat în principal prin PNRR. Investiția aduce condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical.

Spitalul Militar Sibiu dispune, începând de vineri, 25 septembrie 2026, de un nou Pavilion Chirurgical Politraumă, construit cu sprijinul fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit unei postări publicate de Dan Barna, europarlamentar USR, pe Facebook, valoarea fondurilor europene alocate pentru acest proiect se ridică la 92.090.174 de lei, iar investiția totală a ajuns la 158,47 milioane de lei.

Dan Barna a participat la inaugurarea pavilionului și a subliniat că această realizare nu ar fi fost posibilă fără implicarea echipelor care au crezut în proiect. „Condițiile decente într-un spital și echipamentele moderne nu sunt un lux. Nu sunt un favor pe care statul îl face medicilor sau pacienților și nici ceva pentru care ar trebui să ne felicităm excesiv. Sunt o obligație firească a statului față de oameni”, a transmis Barna, citat de pagina sa de Facebook.

Noul pavilion se întinde pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați și este dotat cu echipamente medicale în valoare de peste 25 de milioane de lei. Barna a evidențiat că, dincolo de cifre, această investiție înseamnă pacienți tratați mai bine, medici care pot interveni cu aparatură modernă și familii care pot avea mai multă încredere în sistemul medical.

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Europarlamentarul a menționat că proiectul a fost posibil datorită colaborării dintre instituții, fondurile europene prin PNRR reprezentând cea mai mare parte a finanțării, alături de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Sănătății. Barna a mulțumit miniștrilor Dragoș Pîslaru și Attila Cseke pentru implicarea în accelerarea proiectelor, precum și echipelor din Direcția Medicală, Secretariatul General al MApN și conducerii spitalului, reprezentată de comandantul col. dr. Doru Moga și coordonatorul Codrin Munteanu.

Două dintre cele șapte spitale realizate prin PNRR sunt ale Armatei

Barna a subliniat că, din cele șapte spitale realizate de România prin PNRR, două aparțin Armatei, ceea ce reprezintă un rezultat important pentru sistemul medical militar. Totuși, el a atras atenția că România ar fi putut construi și moderniza mai multe spitale prin acest program și a îndemnat la continuarea eforturilor pentru a găsi noi finanțări și soluții.

„Pentru mine, investițiile în apărare nu înseamnă doar avioane, radare, drone sau tehnică militară. Înseamnă oameni. Înseamnă militarii pe care avem obligația să îi protejăm, dar și capacitatea Armatei de a fi alături de populația civilă atunci când este nevoie”, a mai spus Barna.

El a subliniat importanța unui sistem medical militar puternic, care să poată interveni rapid inclusiv în situații de criză, și a transmis recunoștință personalului medical pentru profesionalism, răbdare și dedicare, mai ales în condiții dificile.

Barna a încheiat mesajul cu ideea că un spital modern nu este un privilegiu, iar respectul pentru pacienți și condițiile decente pentru personalul medical trebuie să fie o prioritate pentru stat. „Astăzi, la Sibiu, am făcut încă un pas în această direcție. Să nu ne oprim aici”, a transmis europarlamentarul.

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