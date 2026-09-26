Elevul de la Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu își pregătește viitorul în mecanică auto, dar păstrează vie și memoria familiei sale, ducând mai departe povestea unui veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial.

La Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu, tradiția tehnică se întâlnește cu pasiunea și implicarea elevilor. Este și cazul lui Radu-Gabriel Benchea, elev în clasa a X-a K, pentru care mecanica auto nu reprezintă doar o viitoare meserie, ci o pasiune pentru lucrul bine făcut și pentru a fi de folos celor din jur.

Potrivit prof. Ramona Petrișor, parcursul lui Radu-Gabriel este unul care îmbină în mod aparte pregătirea profesională cu respectul pentru istorie și pentru valorile familiei.

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„Radu-Gabriel este un exemplu de elev care demonstrează că educația înseamnă mai mult decât acumularea unor cunoștințe. Pasiunea lui pentru mecanică, preocuparea pentru scris și interesul pentru istoria familiei sale arată că un tânăr își poate construi viitorul fără să uite de rădăcinile sale. Este important să îi încurajăm pe elevi să își descopere pasiunile și, în același timp, să păstreze vie memoria celor care au făcut parte din istoria familiilor și comunităților lor”, spune prof. Ramona Petrișor.

Radu-Gabriel a fost obișnuit de mic cu munca și cu responsabilitățile gospodărești. De aici s-a născut și apropierea sa de domeniul mecanic. La școală, pasiunea pentru specializarea mecanic auto s-a transformat într-o preocupare serioasă pentru meseria pe care vrea să o practice.

Însă universul său nu se limitează la motoare și mecanică.

Anul școlar trecut, Radu-Gabriel a semnat un articol de specialitate în revista SALVE, publicație emblematică a jurnalismului școlar, cu o apariție neîntreruptă din anul 1993.

În paralel, interesul pentru istorie și pentru trecutul familiei l-a apropiat de publicația Sibiul Eroic, editată de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană Sibiu.

Membru al Cercului Cultul Eroilor din cadrul Liceului Tehnologic „Independența” Sibiu, Radu-Gabriel a ales să aducă în atenție povestea lui Ioan Benchea, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și membru al familiei sale.

Povestea veteranului este legată de localitatea Mihăileni, județul Sibiu, unde numele său rămâne înscris pe monumentul dedicat celor care au luptat în război.

Pentru Radu-Gabriel, istoria nu înseamnă doar date și evenimente din manuale. Înseamnă oameni, familii și povești care merită cunoscute și transmise mai departe.

Astfel, între atelierul de mecanică și paginile dedicate istoriei, elevul de la „Independența” își construiește propriul drum. Un drum în care munca, pasiunea și respectul pentru trecut se completează.

Radu-Gabriel Benchea este convins că adevărata independență nu se primește de-a gata, ci se construiește zi de zi, prin muncă cinstită și prin respect față de rădăcini.