Pe scurt: Primarul din Săliște reacționează la protestele localnicilor împotriva proiectului de exploatare a magneziului, propunând respingerea concesionării terenului pentru uzina de procesare. Decizia va fi supusă votului Consiliului Local.

Un proiect de exploatare a magneziului în Mărginimea Sibiului, dezvoltat de compania românească Mineral Proiect Invest S.A. (MPI Magnesium), a generat proteste din partea localnicilor, care se opun investiției și solicită organizarea unui referendum. Potrivit Adevarul, primarul din Săliște, Horațiu-Dumitru Răcuciu, a întocmit un proiect de hotărâre prin care cere respingerea solicitării companiei de a-i fi concesionat terenul necesar pentru viitoarea uzină.

Primarul invocă lipsa unui interes public local optim

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul din Săliște propune respingerea cererii de concesionare a unei suprafețe de 100.000 de metri pătrați pentru construirea uzinei de procesare a pulberii de magneziu. Documentul invocă concluziile unui studiu de oportunitate, care arată că modalitatea de valorificare prin concesionare nu justifică un interes public local optim, din considerente economice, financiare, sociale și de mediu. „Se respinge propunerea / cererea de concesionare formulată de Mineral Proiect Invest S.A, având în vedere concluziile studiului de oportunitate care relevă faptul că modalitatea de valorificare prin concesionare nu justifică un interes public local optim din considerentele economice, financiare, sociale și de mediu detaliate în studiu”, se arată în proiectul de hotărâre.

Proiectul va fi supus votului Consiliului Local Săliște în ședința programată pentru luni, 28 septembrie. Decizia vine după ce, în ultimele zile, localnicii au protestat față de investiția de peste 400 de milioane de euro și au cerut organizarea unui referendum privind viitorul proiectului.

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Sursa foto: Mihai Goțiu

Protestele localnicilor și reacția companiei

Planurile companiei prevăd exploatarea rocilor magnezitice din perimetrul Valea Dobra, în zona Rășinari, și construirea unei uzine de procesare la Săliște. Investiția ar urma să creeze peste 100 de locuri de muncă, potrivit dezvoltatorului. La prezentarea proiectului, pe 21 septembrie, zeci de localnici au cerut explicații despre efectele exploatării și ale viitoarei uzine asupra zonei, invocând riscuri pentru sănătate, mediu și economia locală. Oamenii au lansat o petiție și au solicitat transparență în procesul de autorizare.

Compania Mineral Proiect Invest a obținut în septembrie licența de concesiune pentru exploatarea resurselor de roci magnezitice, aprobată prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026. Reprezentanții companiei au respins acuzațiile privind prezența azbestului în minereul de la Valea Dobra, precizând că studiile geologice nu au identificat astfel de riscuri.

Subiectul a fost abordat și în alte materiale recente, precum Localnicii se opun exploatării de magneziu de la Rășinari și uzinei de la Săliște: peste 2.000 cer stoparea proiectului.

Proiectul de hotărâre inițiat de primar marchează o poziție fermă a administrației locale față de concesionarea terenului pentru uzina de magneziu, decizia finală urmând să fie luată de Consiliul Local Săliște.