Pe scurt: Un eveniment privat la Palatul Brukenthal din Avrig s-a soldat cu 30 de persoane asistate medical și suspendarea activității unității de alimentație. ANSVSA investighează cauzele incidentului.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a suspendat activitatea unității de alimentație din cadrul Palatului Brukenthal din Avrig și a aplicat o sancțiune contravențională de 30.000 de lei, după ce a apărut o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă. Potrivit Agerpres, măsura a fost luată în urma unui eveniment privat desfășurat în data de sâmbătă, 26 septembrie 2026, la care au participat aproximativ 80 de persoane.

În timpul evenimentului, 30 de persoane au avut nevoie de asistență medicală, iar 20 dintre acestea, inclusiv un minor, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Alte 9 persoane au refuzat transportul la spital. Incidentul a determinat activarea Planului Roșu de Intervenție la nivelul municipiului Avrig, județul Sibiu.

Inspectorii DSVSA Sibiu au demarat verificări de urgență la unitatea implicată, unde au fost preparate și servite produsele alimentare consumate la eveniment. Au fost prelevate probe și s-au dispus măsuri legale pentru clarificarea circumstanțelor producerii incidentului.

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În urma verificărilor, inspectorii sanitari veterinari au constatat mai multe neconformități. Printre deficiențele identificate se numără condițiile necorespunzătoare de igienă, comercializarea și utilizarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, precum și neîntreținerea corespunzătoare a spațiilor de producție și depozitare. Pentru aceste abateri, a fost emisă Ordonanță de suspendare a activității unității și s-a aplicat o amendă de 30.000 de lei.

ANSVSA a precizat că, în acest moment, este vorba despre o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă. Stabilirea cauzei exacte și a eventualei legături dintre produsele alimentare consumate și simptomele prezentate de persoanele afectate se va face după finalizarea investigațiilor epidemiologice și a analizelor de laborator.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a declarat că siguranța alimentelor și protejarea sănătății consumatorilor reprezintă o prioritate pentru instituție. „Inspectorii DSVSA Sibiu acționează cu maximă operativitate pentru identificarea cauzelor acestui incident, iar măsurile legale vor fi dispuse imediat ce verificările vor fi finalizate”, a transmis acesta.

Inspectorii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate sursa contaminării și pentru a preveni apariția unor cazuri similare în viitor.