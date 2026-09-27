UPDATE, ora 14:54: Victima este un localnic în vârstă de 72 de ani, precizează IPJ Sibiu. Bărbatul a fost găsit prins sub vehiculul agricol în extravilanul localității Cristian, în zona denumită popular „În Vii”, și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
„Din cauze care urmează să fie stabilite”, s-a produs incidentul, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale, transmite IPJ Sibiu.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Un bărbat a fost grav rănit, duminică după-amiază, după ce tractorul în care se afla s-a răsturnat la ieșirea din localitatea Cristian.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și un echipaj SMURD cu medic.
„Ajunse la fața locului, echipajele au constatat că o persoană de sex masculin este încarcerată. S-au efectuat manevre de descarcerare pentru un bărbat care prezintă multiple traumatisme severe. Acesta este transportat la UPU Sibiu inconștient, intubat și ventilat mecanic”, a transmis ISU Sibiu.
Victima a fost scoasă din tractor de echipajele de intervenție și este transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu.
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