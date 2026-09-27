Braconieri prinși în fragrant pe Olt la Arpașu de Jos după o pândă de 20 de ore

O acțiune de amploare desfășurată de paznicii AJVPS Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Cârța, s-a încheiat cu prinderea în flagrant a unor persoane suspectate de braconaj piscicol în zona lacului de acumulare și a barajului Arpașu.

Potrivit AJVPS Sibiu, paznicii asociației au desfășurat o acțiune de pândă care a durat aproximativ 20 de ore, pentru documentarea activităților ilegale desfășurate pe apă.

Suspecții, prinși în timp ce acționau ilegal

Intervenția polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Cârța a avut loc în momentul în care persoanele vizate acționau ilegal pe apă, potrivit reprezentanților AJVPS Sibiu.

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„Răbdarea, profesionalismul și dedicarea dau întotdeauna rezultate”, au transmis reprezentanții asociației, care au precizat că acțiunea a fost una complexă și că intervenția rapidă a polițiștilor a contribuit la prinderea în flagrant.

În urma intervenției, sculele despre care AJVPS Sibiu afirmă că erau neautorizate, precum și capturile, au fost ridicate și predate organelor de anchetă, urmând să fie folosite ca probe în cadrul cercetărilor.

Echipamentele și capturile, ridicate ca probe

AJVPS Sibiu susține că toate elementele necesare documentării faptei au fost puse la dispoziția organelor de anchetă. Reprezentanții asociației spun că acțiunea face parte din eforturile de combatere a braconajului piscicol și de protejare a fondului piscicol din apele administrate.

Asociația face apel la pescari și la ceilalți cetățeni să sesizeze autoritățile atunci când observă activități suspecte pe cursurile de apă sau în zonele de pescuit.

„Protejăm apele, combatem ilegalitățile!”, este mesajul transmis de AJVPS Sibiu.

Cei care observă situații care necesită intervenția imediată a autorităților sunt îndemnați să apeleze 112 sau să sesizeze direct AJVPS Sibiu.