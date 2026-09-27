Pe scurt: Studiile arată că socializarea intensă poate obosi creierul, iar solitudinea devine tot mai prețuită. Descoperă ce spun cercetătorii despre echilibrul dintre conexiune și retragere.

Interacțiunile sociale, cândva considerate esențiale pentru bunăstarea umană, sunt privite astăzi printr-o nouă perspectivă, potrivit Mediafax. Într-o lume dominată de notificări constante, telefoane mobile și rețele sociale, tot mai mulți oameni resimt nevoia de a se retrage, iar singurătatea ajunge să fie percepută ca un adevărat lux.

Conceptul de „mahmureală socială” a fost descris recent în literatura de specialitate, pornind de la ideea că socializarea nu este doar o nevoie psihologică, ci și una fiziologică, asemănătoare cu foamea sau setea. Un studiu publicat în 2026 în Annual Review of Neuroscience arată că creierul uman monitorizează nivelul de conectare socială și poate declanșa comportamente menite să restabilească echilibrul atunci când apare un deficit. Odată ce această nevoie este satisfăcută, intervine o stare de saturație, denumită poetic „mahmureală socială”.

Un alt studiu, publicat în Nature în 2025, a analizat reacțiile neuronale la izolare și la revenirea în grup, folosind șoareci ca subiecți. Cercetătorii au identificat în hipotalamus populații neuronale care se activează diferit în funcție de context: unele răspund la izolare, stimulând dorința de interacțiune, iar altele se activează după reunirea cu ceilalți. Acest mecanism sugerează existența unui „termostat social” în creier, care reglează nevoia de contact cu ceilalți.

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Un studiu publicat în iScience în 2025 a urmărit 80 de persoane timp de două săptămâni, monitorizând prezența socială prin dispozitive Bluetooth și evaluând stările emoționale. Rezultatele au arătat că, după o perioadă inițială de energie și entuziasm, participanții au resimțit rapid oboseală și descurajare. Efectele maxime ale interacțiunii sociale au apărut la trei-patru ore după contact, manifestându-se prin epuizare fizică și psihică. Acest fenomen evidențiază costul invizibil al socializării, care poate deveni extenuant fără ca oamenii să realizeze acest lucru.

Totuși, socializarea nu este asociată doar cu stresul. Un studiu publicat în Psychophysiology în 2025, realizat pe 712 adulți, a constatat creșteri ale activității parasimpatice în timpul interacțiunilor față în față, ceea ce sugerează că sistemul nervos poate susține conectarea și reglarea emoțională în timpul conversațiilor. Diferența constă în tipul de interacțiune: o discuție cu un prieten apropiat nu solicită creierul la fel ca o petrecere zgomotoasă sau o zi întreagă petrecută printre colegi.

Interacțiunile sociale implică procese complexe: atenție, interpretarea expresiilor faciale și a vocii, anticiparea reacțiilor celorlalți, reglare emoțională și adaptare comportamentală. Cercetările despre sincronizarea fiziologică interpersonală arată că, în timpul acestor interacțiuni, ritmul cardiac, respirația și alți parametri fiziologici ai oamenilor se pot coordona. Această sincronizare poate reflecta co-reglare, dar și transmiterea stresului, ceea ce explică de ce, după o zi plină de contacte sociale, mulți simt nevoia de a se retrage.

Este importantă distincția între izolare socială, singurătate și solitudine. Izolarea presupune lipsa contactelor sociale, iar singurătatea este sentimentul subiectiv de insuficiență a legăturilor, adesea însoțit de frustrare. Solitudinea, în schimb, este o alegere și poate aduce o stare de pace interioară. Creierul răspunde diferit la aceste situații: singurătatea nedorită amplifică nevoia de reconectare, în timp ce solitudinea aleasă favorizează reflecția și liniștea interioară. Acest aspect este analizat și în studiile despre beneficiile singurătății.

Într-o societate în care suntem permanent disponibili și conectați, timpul petrecut singur, fără a fi nevoiți să răspundem sau să anticipăm reacțiile altora, devine tot mai rar și mai valoros. Dacă ipotezele despre „mahmureala socială” sunt corecte, alternanța dintre conectare și retragere nu este un defect, ci o strategie naturală a creierului pentru a menține echilibrul în fața suprastimulării sociale.