Pe scurt: Reprezentanții județului Sibiu au schimbat experiențe cu parteneri din Europa la Amiens, în cadrul unui proiect dedicat turismului sustenabil și mobilității verzi.

Reprezentanții Consiliului Județean Sibiu a participat, în perioada 21–25 septembrie 2026, la cea de-a șasea ediție a Workshopului Tematic Interregional al proiectului SlowDown Interreg Europe, organizat la Amiens, Franța. Potrivit Consiliului Județean Sibiu, evenimentul a reunit parteneri din întreaga Europă pentru a discuta și a împărtăși bune practici privind dezvoltarea turismului lent și sustenabil.

Workshopul a inclus mai multe activități de descoperire a patrimoniului local și de promovare a mobilității verzi. Participanții au vizitat Centrul de Interpretare a Arhitecturii și Patrimoniului (CIAP) din Amiens, au explorat teritoriul pe bicicletă, au vizitat L’île aux fruits, au făcut o plimbare cu barca prin Hortillonnages – grădinile și instalațiile de artă din zonă – și au participat la o vizită culturală dedicată „Orașului Ideal al lui Jules Verne”.

Reprezentanții Consiliului Județean Sibiu au subliniat importanța acestor schimburi de experiență pentru dezvoltarea unor politici de turism sustenabil la nivel local și european. „Continuăm să învățăm, să împărtășim și să construim împreună”, au transmis aceștia în mesajul publicat pe rețelele sociale.

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Workshopul SlowDown a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg Europe și a reunit parteneri precum Ister-Granum EGTC (lider de proiect), Región de Murcia, Amiens Tourisme, Rīgas plānošanas reģions, UEF Business School, BIA Innovator Campus, Galway County Council, DELTA 2000 și Consiliul Județean Sibiu.

Acest demers se înscrie în strategia mai largă a județului Sibiu de a promova turismul responsabil și de a valorifica experiențele europene pentru dezvoltarea locală. În urmă cu câteva săptămâni, la Sibiu au fost organizate și alte acțiuni dedicate turismului lent, precum tururi cicloturistice în mai multe localități din județ.

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