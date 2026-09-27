Parcul Sub Arini a fost, duminică, 27 septembrie, locul în care zeci de copii și părinți au schimbat o dimineață obișnuită cu alergare, emoții și voie bună. Crosul Copiilor Sibiu – Toamna 2026 a adus la start copii cu vârste între 5 și 12 ani, iar ediția din acest an a avut și o noutate: Cursa Părinților, o probă de 2 kilometri dedicată adulților.

Crosul Copiilor Sibiu a adus la start zeci de copii dornici să alerge, să se bucure de atmosferă și, pentru unii dintre ei, să urce pe podium. Competiția s-a desfășurat pe categorii de vârstă, cu distanțe adaptate celor mici, de la 300 până la 800 de metri.

Pentru locurile 1, 2 și 3 din fiecare categorie, organizatorii au pregătit diplome, medalii și tricouri. Toți copiii participanți au primit medalie de participare, astfel încât fiecare să plece acasă cu o amintire de la competiție.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pe lângă premiile pentru cei mai buni alergători, organizatorii au pregătit și o tragere la sorți pentru participanți. Copiii înscriși au avut șansa de a câștiga biciclete, trotinete și excursii pentru câte șase persoane la Parcul de distracții „Povestea Calendarului”.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Crosul Copiilor Sibiu 2026: Emoții, alergare și bucurie pentru copii și părinți. „Ne-am pregătit împreună și ne-am încurajat” — VIDEO

Emoții înainte de start pentru copii și părinți

Pentru mulți dintre participanți, Crosul Copiilor a fost mai mult decât o competiție. A fost o ocazie pentru familii să petreacă timp împreună și să facă mișcare.

Printre părinții care au intrat în cursă s-a numărat și Corina Brodea, în vârstă de 42 de ani. Aceasta a terminat Cursa Părinților pe locul al doilea și spune că unul dintre motivele pentru care a ales să participe a fost dorința de a le oferi copiilor un exemplu și de a-i încuraja să facă sport.

„Am ales să particip, în primul rând, pentru a-i încuraja pe copii să participe și pe viitor la astfel de crosuri. Eu am participat de fiecare dată și la maratoanele din Sibiu, dar și la cele din alte orașe, și încerc să-mi mențin și condiția fizică”, a povestit Corina.

Pentru ea, pregătirea pentru cursă a fost și un moment de familie. Cei trei copii ai săi – un băiat de 10 ani și gemenii Clara și Robert, în vârstă de 8 ani – au alergat alături de ea și au încurajat-o.

„Copiii au avut și ei emoții, dar au fost lângă mine și m-au încurajat. Ne-am pregătit împreună, am alergat împreună, iar atunci când am avut mai puțin timp, am făcut și antrenamente separat. Încercăm să facem mișcare cât mai mult împreună”, a spus Corina.

Tudor: „Am puține emoții, dar abia aștept”

Printre copiii care au venit pregătiți să ia startul s-a numărat și Tudor. Pentru el, Crosul Copiilor nu a fost prima experiență, băiatul participând și la ediția de acum doi ani.

„Am mai alergat aici acum doi ani și sunt pregătit să alerg din nou. Am puține emoții, dar abia aștept să înceapă cursa. Nu m-am pregătit în mod special, pentru că eu alerg mereu”, a spus Tudor înainte de start.

Pentru cei mici, emoțiile de dinaintea cursei au fost amestecate cu nerăbdarea de a ajunge la linia de start și de a vedea cât de repede pot parcurge traseul.

Prima participare pentru o familie din Sibiu

Pentru o altă familie, participarea la Crosul Copiilor a fost o premieră. Tatăl a venit împreună cu cei doi copii și spune că, deși au aflat despre eveniment cu doar câteva zile înainte, experiența i-a făcut să își dorească să revină.

„Este prima dată când participăm și ne dorim să venim în fiecare an de acum înainte. De data aceasta nu am avut foarte mult timp să ne pregătim, pentru că am aflat despre concurs abia acum trei zile. Data viitoare vom fi mai pregătiți”, a povestit tatăl.

Casiana și Iustin au aflat despre concurs pe internet

Și Casiana și Iustin Melinte au decis să participe după ce au văzut informațiile despre competiție pe internet.

„Am văzut concursul pe internet și am zis să participăm. Avem emoții, dar ne simțim pregătiți”, au spus cei doi.

Copiii spun că încearcă să facă mișcare și în timpul săptămânii, iar alergarea face parte din activitățile lor obișnuite.

„Alergăm după-amiaza în curtea școlii. Ne mai plimbăm și cu bicicleta și încercăm să facem cât mai multă mișcare”, au povestit Casiana și Iustin.

Cursa Părinților, noutatea ediției din acest an

Una dintre noutățile ediției 2026 a fost Cursa Părinților, o probă de 2 kilometri prin care organizatorii au vrut să îi aducă și pe adulți în mijlocul competiției.

Numărul de locuri pentru această probă a fost limitat la 100, iar înscrierile s-au făcut în ordinea solicitărilor. Cursa a avut categorii separate pentru femei și bărbați.

Primii trei clasați la feminin și masculin au primit diplome, medalii și tricouri. Participanții au intrat și într-o tragere la sorți cu premii dedicate adulților.

Pentru părinți, cursa a fost și o ocazie de a le arăta celor mici că sportul poate fi o activitate de familie.

Premii pentru micii alergători

Cei mai buni alergători ai fiecărei categorii au urcat pe podium și au primit diplome, medalii și tricouri. În același timp, fiecare copil care a luat startul a primit o medalie de participare.

Organizatorii au pregătit și premii prin tragere la sorți. Printre acestea s-au numărat biciclete, trotinete și excursii pentru șase persoane la Parcul de distracții „Povestea Calendarului” din Porumbacu de Sus.

Crosul Copiilor Sibiu – Toamna 2026 a transformat astfel dimineața de duminică într-o adevărată sărbătoare a sportului pentru cei mici, dar și pentru părinții care au ales să alerge alături de ei.

Pentru multe dintre familiile participante, competiția nu s-a rezumat la clasamentul final. A fost despre mișcare, încurajare, emoțiile de dinaintea startului și bucuria de a trece împreună linia de sosire.