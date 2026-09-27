Pe scurt: Ce înseamnă să fii medic militar și rezident ATI la Sibiu? Dr. Roxana Sânpălean dezvăluie detalii din culisele terapiei intensive și despre standardele europene de pregătire.

Dr. Roxana Sânpălean, medic rezident ATI la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a vorbit într-un interviu publicat de instituție despre parcursul său profesional, alegerea specialității și provocările întâmpinate în secția de terapie intensivă. Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, drumul său a început la Facultatea de Medicină Militară din Târgu Mureș, alegere motivată atât de dorința unei cariere militare, cât și de cea de a deveni medic. “Faptul că le-am putut realiza pe amândouă este ideal”, a declarat dr. Sânpălean, subliniind că statutul de medic militar presupune obligații și rigori suplimentare față de colegii civili.

Alegerea specialității ATI și provocările zilnice din terapie intensivă

Dr. Sânpălean a explicat că alegerea specializării în anestezie și terapie intensivă (ATI) a venit din dorința de a aborda cazurile medicale în ansamblu, ATI-ul fiind, în opinia sa, “punctul de intersecție al tuturor specializărilor”. Ea a subliniat că această ramură necesită o bază teoretică solidă și capacitatea de a lua decizii rapide și corecte în situații critice. “Deciziile corecte și rapide sunt esențiale în ATI”, a spus medicul rezident.

Formarea profesională a dr. Sânpălean se desfășoară la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde, pe lângă diversitatea patologiilor întâlnite, rolul profesorilor și al îndrumătorilor este considerat esențial. “În perioada de pregătire este important să poți participa la diagnosticarea, investigarea și tratarea unui spectru cât mai larg de patologii. Pentru ATI acest aspect este esențial, deoarece situațiile critice sunt cel mai frecvent întâlnite”, a precizat ea.

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Relația cu pacienții și familiile lor, lecțiile învățate în cinci ani de rezidențiat

După cinci ani petrecuți în clinica ATI, dr. Sânpălean a subliniat că dinamica acestei specialități nu poate fi cuprinsă între paginile unei cărți. “Poate cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în acești cinci ani este că, uneori, chiar și atunci când statisticile par să spună ceva cu certitudine, este în regulă să păstrezi o urmă de îndoială și să acorzi acel 1% șansă pacientului din fața ta”, a mărturisit ea. Medicul a adăugat că, în terapie intensivă, relația cu aparținătorii devine foarte strânsă, fiind necesară empatie și comunicare clară, pentru a le oferi atât adevărul, cât și speranță atunci când este posibil.

“Cred că ATI m-a învățat că medicina nu înseamnă doar ceea ce știi și ceea ce poți face tehnic, ci și felul în care rămâi alături de oameni atunci când lucrurile sunt cu adevărat grele”, a spus dr. Sânpălean.

Responsabilitatea de rezident-șef și rolul disciplinei militare

În calitate de rezident-șef, dr. Sânpălean organizează activitatea colegilor și menține legătura cu medicul-șef, continuând totodată să se pregătească profesional. “Este necesară o formă de organizare pentru a asigura continuitatea calității actului medical, cât și a pregătirii”, a explicat ea. Experiența de lider a început încă din perioada studiilor la Institutul Medico-Militar, unde a fost șefă de an.

Întrebată despre combinația dintre statutul de femeie, medic militar și aproape specialist ATI, dr. Sânpălean a răspuns: “Pentru mine este normalitate. Sunt o femeie care s-a orientat spre o carieră militară, am îndeplinit niște bareme, criterii, respect reguli și în același timp sunt și medic și respect protocoale și unicul meu scop este să tratez cât de bine pot pacientul pe care îl am în mâini.”

Examenul EDAIC și standardele europene în pregătirea medicilor ATI

Dr. Sânpălean a susținut recent examenul EDAIC partea I, un test european de referință pentru medicii ATI, organizat simultan în mai multe centre din Europa. “Acest examen este înrădăcinat în mintea fiecăruia dintre noi încă din anul 1 de rezidențiat. Tot ceea ce învățăm pe parcursul pregătirii este în conformitate cu bibliografia internațională”, a explicat ea. Examenul a avut loc în data de 19 septembrie 2026, subiectele fiind pregătite la Bruxelles, iar evaluarea lucrărilor urmând aceleași standarde pentru toți candidații europeni.

“Faptul că ne putem compara cu nivelul european este de-a dreptul un privilegiu”, a declarat medicul, adăugând că standardele impuse de acest examen sunt necesare pentru a asigura îngrijirea la cel mai înalt nivel. “Patologia în general este aceeași în lume, iar faptul că deprinzi capacitatea de a acționa conform unor ghiduri și protocoale universale oferă pacientului îngrijire la cel mai înalt nivel.”

Viziunea asupra viitorului și recunoștința pentru formare

Întrebată ce fel de medic ATI își dorește să devină după cinci ani de rezidențiat, dr. Sânpălean a spus că bazele formării sale au fost puse încă din prima zi de rezidențiat, cu sprijinul mentorilor și al echipei. “Sunt deja medicul pe care îl vizualizam la început de drum. Tot ce mai am de făcut este să continui să țin pasul, să fiu întotdeauna recunoscătoare pentru ce mi s-a oferit și să pot să ajut în continuare cu aceeași dăruire și empatie.”

Interviul oferă o perspectivă detaliată asupra exigențelor profesionale și a implicării personale necesare pentru a lucra în secția de terapie intensivă, subliniind importanța formării continue și a standardelor europene în medicina românească.