Pe scurt: Lucrările pe Valea Oltului avansează rapid, cu peste 84% finalizate. Află când va fi gata șantierul și ce recomandări au autoritățile pentru șoferi.

Lucrările de modernizare pe DN7, Valea Oltului, au ajuns la un stadiu fizic de peste 84%, potrivit informațiilor transmise de DRDP Craiova pe pagina de Facebook a Direcției. Proiectul vizează consolidarea și siguranța traficului pe una dintre cele mai circulate rute din România.

În paralel cu lucrările principale, echipele de pe șantier montează plase și bariere de retenție pe versanți, pentru a preveni căderile de pietre și alunecările de teren care pot afecta siguranța rutieră. Aceste măsuri sunt esențiale pentru protejarea șoferilor și a infrastructurii rutiere.

Termenul de finalizare al contractului pentru modernizarea DN7 pe Valea Oltului este stabilit pentru septembrie 2027. Până la această dată, constructorii trebuie să finalizeze toate lucrările prevăzute în proiect, inclusiv consolidarea versanților și amenajarea drumului pentru un trafic mai sigur și fluent.

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DRDP Craiova a transmis un mesaj către șoferi, recomandându-le să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele unde se desfășoară lucrările. Prezența utilajelor și a muncitorilor pe carosabil impune prudență sporită pentru a evita accidentele și pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Valea Oltului este cunoscută pentru traficul intens, fiind o rută importantă care leagă sudul de centrul țării. Modernizarea acestui sector de drum este așteptată de mulți șoferi, având în vedere dificultățile de trafic și riscurile de pe traseu. Autoritățile au mai emis în trecut avertismente privind circulația pe această porțiune, recomandând prudență în perioadele cu lucrări sau condiții meteo nefavorabile.

Stadiul avansat al lucrărilor și măsurile suplimentare de siguranță implementate pe versanți ar trebui să contribuie la reducerea riscurilor și la îmbunătățirea condițiilor de trafic pe DN7. Până la finalizarea proiectului, șoferii sunt sfătuiți să urmărească actualizările autorităților și să adapteze viteza la condițiile din șantier.