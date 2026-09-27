Pe scurt: Rabia rămâne o amenințare globală, iar medicii veterinari din Sibiu explică simptomele, riscurile și măsurile de prevenire pentru oameni și animale.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Rabiei este marcată anual la data de 28 septembrie, ca urmare a deciziei Alianței Mondiale pentru Controlul Rabiei. Scopul acestei zile este de a crește gradul de conștientizare cu privire la riscul de îmbolnăvire și de a informa publicul despre modalitățile de prevenire și eliminare a principalelor surse de rabie, atât la nivel național, cât și global, potrivit AGERPRES.

Datele statistice arată că rabia este principala zoonoză la nivel mondial, fiind diagnosticată în peste 150 de țări sau teritorii, în special în mediul rural sau în zone geografice izolate. Anual, aproximativ 55.000 de oameni mor din cauza rabiei, majoritatea cazurilor fiind înregistrate în Africa și Asia. Dintre persoanele mușcate de animale suspecte de rabie, 40% sunt copii cu vârsta sub 15 ani. Câinii reprezintă sursa virusului în 90% dintre decesele umane. În fiecare an, peste 15 milioane de persoane primesc profilaxie post-expunere, ceea ce previne aproximativ 325.000 de decese.

Rabia, cunoscută și sub denumirea de turbare, este o boală virală care afectează sistemul nervos central la animale și la oameni. Boala apare foarte rar la animalele domestice vaccinate, însă riscul crește semnificativ dacă un animal nevaccinat intră în contact cu unul bolnav, fie domestic, fie sălbatic. Oamenii pot contracta boala în urma mușcăturilor produse atât de animale domestice, cât și sălbatice.

La om, perioada de incubare este de obicei între 30 și 40 de zile. Primele simptome includ dureri și amorțire la locul mușcăturii, febră, iritație în gât, amețeli, halucinații, tahicardie, vărsături, diaree, dureri abdominale, teamă, agitație și nervozitate. Boala evoluează rapid, ducând la paralizie, spasme ale gâtului, delir, comă și, în final, deces în decurs de 2-3 zile. Tratamentul eficient poate fi administrat doar în perioada de incubație.

La animale, semnele clinice ale rabiei includ agitație, irascibilitate, apetit capricios sau pervertit, tendința de a înghiți obiecte neobișnuite, atacuri asupra obiectelor imaginare, privire rătăcită sau fixă, dificultăți la înghițire, hipersalivație și, în faza finală, paralizie generală urmată de deces. Vulpea este un vector important de transmitere a bolii, prezentând schimbări de comportament, pierderea fricii de om și tendința de a intra în localități sau adăposturi de animale, unde poate mușca atât animale, cât și oameni.

Rabia reprezintă o preocupare majoră pentru serviciile veterinare din România și din lume, din motive sociale și economice. Sunt implementate programe de supraveghere, prevenire și combatere a bolii, adaptate fiecărei țări, cu scopul de a proteja populația și animalele receptive. Programul include supraveghere prin examene de laborator pe probe recoltate de la animale moarte sau suspecte, profilaxie generală și vaccinarea preventivă a animalelor receptive.

Proprietarii de animale au obligația de a-și vaccina câinii și pisicile

Printre măsurile principale se numără catagrafia lunară a câinilor și pisicilor cu stăpân cunoscut, identificarea și confirmarea cazurilor de rabie prin teste de laborator, delimitarea zonelor infectate, controlul permanent al stării de sănătate a animalelor domestice și sălbatice, reducerea numărului de animale cu potențial ridicat de infectare, identificarea câinilor prin microcipare și înregistrarea acestora în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân cunoscut (R.E.C.S.), precum și imunoprofilaxia antirabică prin vaccinarea carnasierelor domestice și a vulpilor din zona silvatică.

Respectarea legislației privind recoltarea, ambalarea și transportul probelor la laborator este esențială pentru diagnosticarea corectă a rabiei. Un rol important în prevenirea răspândirii bolii îl au proprietarii de animale, care trebuie să prezinte animalele la medicul veterinar pentru identificare, înregistrare și vaccinare. Aceste măsuri contribuie la protejarea sănătății publice și la reducerea riscului de transmitere a rabiei.

Rabia continuă să fie o problemă de sănătate publică, iar informarea corectă și respectarea măsurilor de prevenție sunt esențiale pentru limitarea răspândirii bolii. Pentru alte informații despre sănătatea animalelor și a oamenilor, puteți consulta și avertismentul medicilor din Sibiu despre sănătatea plămânilor.