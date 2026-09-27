Pe 26 septembrie 2026, la Palatul Brukenthal din Avrig, 30 de persoane au avut nevoie de evaluare medicală, iar 20 au fost transportate la spital. Toți cei ajunși la UPU Sibiu au fost externați. DSVSA a suspendat activitatea unității și a aplicat o amendă de 30.000 de lei. Administratorul Palatului Brukenthal spune că încă nu se cunoaște alimentul care ar fi putut provoca problemele și că au fost prelevate probe din mai multe produse.

O nuntă organizată sâmbătă, 26 septembrie, la Palatul Brukenthal din Avrig s-a încheiat înainte de termen după ce mai mulți invitați au început să acuze stări de rău și simptome compatibile cu o posibilă toxiinfecție alimentară. La eveniment participau aproximativ 80 de persoane.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar la fața locului au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și o autospecială pentru transport victime multiple. Inițial, 11 persoane prezentau simptome, însă ulterior 30 de persoane au fost evaluate medical, iar 20 au fost transportate la spital.

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La Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu au ajuns 17 pacienți, între orele 21:35 și 23:18. Potrivit reprezentanților spitalului, după evaluare și investigații, niciunul nu a necesitat internarea, toți fiind externați cu recomandări medicale.

DSVSA a suspendat activitatea și a aplicat o amendă

Inspectorii DSVSA Sibiu au început verificările imediat după incident. Au fost prelevate probe din produsele alimentare și au fost verificate spațiile în care acestea au fost preparate și servite.

În urma controalului, inspectorii au identificat mai multe neconformități privind condițiile de igienă, existența unor produse alimentare fără elemente de identificare și întreținerea spațiilor de producție și depozitare. Activitatea unității a fost suspendată, iar operatorul economic a fost sancționat cu 30.000 de lei. De asemenea, DSVSA a dispus reținerea oficială a 15,6 kilograme de produse alimentare.

ANSVSA subliniază însă că, în această etapă, este vorba despre o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă, iar cauza exactă și eventuala legătură dintre alimentele consumate și simptomele persoanelor afectate urmează să fie stabilite prin ancheta epidemiologică și analizele de laborator.

Mihaela Klingeis: „Deocamdată nu avem un răspuns”

Mihaela Klingeis, administratorul Palatului Brukenthal, spune că situația a afectat atât echipa locației, cât și mirii și invitații și că reprezentanții unității așteaptă rezultatele analizelor pentru a putea fi stabilită cauza.

„Suntem profund afectați de tot ceea ce s-a întâmplat, atât noi, ca locație, cât și mirii și invitații. Autoritățile au fost la fața locului și au ridicat probe de mâncare din felul principal și din antreuri. Au fost prelevate probe și din produsele de la candy bar, care au fost externalizate și livrate de o altă firmă”, a declarat Mihaela Klingeis.

Potrivit acesteia, în acest moment nu poate fi indicat un produs drept sursă a îmbolnăvirilor.

„Așteptăm să vedem rezultatele. Deocamdată nu avem un răspuns și nu putem identifica sursa. Este în cercetare și cred că cel mai bine este să așteptăm rezultatele analizelor înainte de a trage orice concluzie”, a explicat administratorul.

Au fost verificate mai multe produse

Mihaela Klingeis spune că inspectorii au verificat mai multe categorii de produse utilizate la eveniment. Printre acestea s-au aflat peștele, brânzeturile, produsele din meniul principal și produsele de la candy bar.

Administratorul afirmă că pentru produsele achiziționate în ultima perioadă existau documente de proveniență, facturi și certificate de conformitate.

„Au fost verificate produsele, ingredient cu ingredient. Somonul a fost cumpărat și livrat vineri, brânzeturile au fost achiziționate de la furnizori cunoscuți, iar pentru produsele intrate în această săptămână avem facturi și documente de conformitate”, spune aceasta.

O situație distinctă a fost identificată în cazul unor produse din carne destinate preparatelor à la carte. Potrivit administratorului, acestea erau achiziționate în baxuri, iar după desigilarea baxurilor produsele erau depozitate individual.

„O parte dintre produsele din carne ridicate de inspectori nu erau destinate evenimentului, ci preparatelor à la carte. După desfacerea baxurilor, pungile individuale nu mai aveau întotdeauna eticheta originală. Produsele nu erau alterate, însă lipsa elementelor de identificare a fost constatată de inspectori”, a explicat Mihaela Klingeis.

„Au fost și produse consumate la micul dejun”

Administratorul spune că verificările au urmărit și ce alimente au fost consumate de persoanele care au prezentat simptome.

Un element care, în opinia sa, complică identificarea sursei este faptul că anumite produse au fost consumate și în dimineața următoare de către persoanele cazate la Palat.

„Au fost produse precum mozzarella sau cașcaval care au fost folosite și la micul dejun. Au fost servite la micul dejun pentru 56 de persoane și atunci nu a mai fost raportat niciun caz. De aceea, trebuie să așteptăm analizele și să vedem exact ce produs sau ce factor poate fi asociat cu simptomele”, spune administratorul.

Ea mai afirmă că băuturile consumate la eveniment nu au fost, până în acest moment, indicate drept sursă suspectă.

Candy barul, inclus în verificări

Un alt element verificat de autorități este candy barul, care nu ar fi fost pregătit în bucătăria Palatului Brukenthal.

„Candy barul a fost externalizat și preluat de la o altă firmă, în baza unui contract separat. Și de acolo au fost ridicate probe, pentru că trebuie verificate toate variantele”, a declarat Mihaela Klingeis.

Aceasta spune că este prea devreme pentru a indica dacă produsele de la candy bar au avut sau nu legătură cu apariția simptomelor.

„Nu putem spune acum că a fost de la un anumit produs. Tocmai de aceea au fost luate probe și trebuie să așteptăm rezultatele.”

Nunta nu a mai continuat

După apariția cazurilor de îmbolnăvire, evenimentul nu a mai continuat. O parte dintre invitați au rămas însă cazați la Palatul Brukenthal.

„Nunta nu a mai continuat. O parte dintre nuntași au rămas la noi cazați. Toată lumea era obosită și dezamăgită, în mod firesc. Am încercat să fim cât mai înțelegători și să gestionăm situația împreună cu mirii, însă până nu avem cauza, nu putem spune mai mult”, a declarat administratorul.

Potrivit acesteia, printre persoanele care au prezentat simptome s-au aflat inclusiv mireasa și mirele, tatăl mirelui și mai mulți invitați.

„A fost interesant faptul că la aceeași masă au fost persoane care s-au simțit rău și persoane care nu au avut nimic. Am încercat să discutăm cu invitații și să aflăm ce a consumat fiecare, tocmai pentru a putea ajuta la identificarea unei eventuale surse.”

„N-am mai trecut printr-o astfel de situație”

Mihaela Klingeis afirmă că este prima dată când locația se confruntă cu un asemenea incident, după ani de activitate în organizarea evenimentelor.

„N-am mai pățit așa ceva în trecut. Pentru noi a fost o situație dificilă și pentru că nu ne-am mai confruntat cu un astfel de caz. Am încercat să ne comportăm cât mai corect față de clienți și să colaborăm cu autoritățile pentru identificarea cauzei.”

Administratorul susține că unitatea are documentele medicale și de igienă aferente personalului la zi și că angajații din bucătărie respectă procedurile interne privind echipamentul și igiena.

„Personalul are documentele medicale și analizele la zi. Oamenii din bucătărie poartă echipament de protecție, bonete și mănuși, iar procedurile de curățenie și igienizare sunt respectate. Din 2012 organizăm evenimente și nu ne-am mai confruntat cu o asemenea situație.”

Bucătăria va fi igienizată din nou

Chiar și în condițiile în care cauza incidentului nu este încă stabilită, administratorul spune că locația va lua măsuri suplimentare.

„Igienizăm din nou bucătăria, dezinfectăm și încercăm să ridicăm și mai mult standardele în ceea ce privește normele de igienă. Vrem să avem toate garanțiile necesare pentru evenimentele care urmează și, mai ales, să recâștigăm încrederea clienților.”

Deocamdată, concluzia oficială rămâne aceeași: este vorba despre o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă, iar sursa nu a fost stabilită. Rezultatele analizelor de laborator și ancheta epidemiologică urmează să clarifice dacă există o legătură între unul dintre produsele consumate la eveniment și simptomele manifestate de invitați.