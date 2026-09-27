Puya a făcut haz de incidentul în care a fost implicat recent în traficul din București și a apărut cu bicicleta pe scena de la „Zilele Comunității Șelimbăr”. Artistul a „parcat-o” în fața publicului și a vorbit despre reacțiile primite în mediul online. Momentul a fost primit cu aplauze de spectatorii veniți sâmbătă seara în Zona de Agrement – Pădurea Șopa.

Puya a fost unul dintre cei mai așteptați artiști ai primei seri de la „Zilele Comunității Șelimbăr”, iar intrarea sa pe scenă a avut legătură directă cu un episod care a devenit viral în ultimele zile. Please enable JavaScript play-rounded-fill



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Rapperul și-a făcut apariția cu o bicicletă, iar înainte să înceapă concertul a glumit pe seama mijlocului său de transport.

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„Am venit mai greu, dar am reușit. Vreau să vă mulțumesc că ați venit aici în această seară. Stai să las «autoturismul» aici”, a spus Puya, în timp ce „parca” bicicleta pe scenă.

Artistul a continuat apoi, făcând referire directă la comentariile apărute după imaginile din București.

„Mă, nu știu de ce, dar lumea are o problemă cum merg eu cu bicicleta. Vreau să vă zic ceva. Deși unii sunt foarte răutăcioși pe net, mie îmi pasă de părerea oamenilor când vorbesc cu ei față în față”, a spus Puya. Please enable JavaScript play-rounded-fill



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Publicul de la Șelimbăr a reacționat cu aplauze, iar bicicleta a devenit astfel parte din debutul concertului susținut de rapper.

Puya, filmat zilele trecute cu bicicleta în traficul din București

Gestul de la Șelimbăr vine după ce Puya a ajuns în atenția publicului în urma unei filmări realizate în traficul din București. Imaginile, surprinse de camera de bord a unei autoutilitare, îl arată pe artist circulând cu bicicleta pe Bulevardul Nicolae Grigorescu din Sectorul 3, într-un moment în care traiectoria sa se intersectează cu cea a vehiculului. Șoferul frânează, iar filmarea a ajuns ulterior pe TikTok și s-a răspândit în mediul online.

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Puya a reacționat ulterior și a susținut că situația a fost prezentată într-un mod care nu reflectă întregul context. Artistul a afirmat că șoferul ar fi accelerat pentru a ajunge lângă el și a-l filma și a ironizat atenția generată de episod: „Mi se pare aiurea că deranjez și când merg cu bicicleta”.

La doar câteva zile distanță, Puya a ales să transforme episodul într-o glumă chiar în fața publicului de la Șelimbăr. A venit cu bicicleta pe scenă, a „parcat-o” înainte de concert și a primit aplauzele spectatorilor.

Puya a concertat sâmbătă, 26 septembrie, la prima ediție a „Zilelor Comunității Șelimbăr”, eveniment organizat de Primăria Șelimbăr și Consiliul Local Șelimbăr, în Zona de Agrement – Pădurea Șopa.