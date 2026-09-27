Pe scurt: Prețurile alimentelor au crescut accelerat în România, dar salariul minim a ținut parțial pasul. Analiza arată diferențe mari între țări și impactul inflației asupra puterii de cumpărare.

România se află printre țările europene cu cele mai mari scumpiri la alimente și băuturi nealcoolice din ultimii cinci ani, potrivit unei analize comparative realizate în 26 de state europene. Conform datelor publicate de Mediafax, între august 2021 și august 2026, prețurile acestor produse au crescut cu 53% în România, fiind depășite doar de Ungaria (57%) și Bulgaria (54%).

La nivelul Uniunii Europene, media creșterii prețurilor la alimente și băuturi nealcoolice a fost de 34% în aceeași perioadă. Cipru a înregistrat cea mai mică creștere din UE, de 21%, iar la nivelul unui grup mai larg de 35 de țări europene, Elveția a avut cea mai redusă creștere, de doar 5%. O excepție notabilă este Turcia, unde prețurile au crescut cu 752% în cinci ani, pe fondul unei inflații galopante și al devalorizării lirei turcești.

Salariul minim a crescut, dar nu peste tot a compensat scumpirile

Analiza arată că, în majoritatea țărilor europene, salariile minime au crescut într-un ritm mai rapid decât prețurile alimentelor. Totuși, există excepții notabile. În Malta, un angajat plătit cu salariul minim poate cumpăra cu 6% mai puține alimente decât în urmă cu cinci ani, în ciuda creșterii salariului. Situații similare s-au înregistrat și în Spania și Franța, unde puterea de cumpărare a scăzut cu 5%, respectiv 4%.

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În România, salariul minim a crescut semnificativ, ceea ce a dus la o creștere a puterii de cumpărare în raport cu alimentele. Serbia și Muntenegru au înregistrat cele mai mari creșteri ale cantității de alimente ce pot fi cumpărate cu salariul minim, de 37%. România, Croația, Albania, Ungaria, Bulgaria și Lituania au avut, de asemenea, creșteri de peste 20% la acest indicator. În Germania, puterea de cumpărare a crescut cu 9%, în Irlanda cu 10%, în Grecia cu 7%, iar în Belgia și Țările de Jos cu 6%.

Războiul din Ucraina și inflația au amplificat scumpirile

Potrivit sursei citate, prețurile alimentelor erau deja în creștere înainte de invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022. Războiul a amplificat presiunile asupra prețurilor prin creșterea costurilor energiei, îngrășămintelor și transportului, dar și prin perturbarea piețelor agricole. Aceste costuri suplimentare s-au reflectat direct în prețurile din supermarketuri, afectând consumatorii din întreaga Europă.

În marile economii ale UE, între august 2021 și august 2026, prețurile alimentelor au crescut cu 25% în Franța, 30% în Italia, 34% în Germania și 35% în Spania. În același timp, salariile minime brute lunare au crescut cu 46% în Germania, 29% în Spania și 20% în Franța. Ungaria a avut cea mai mare creștere a salariului minim din UE, de 93%.

În Turcia, salariul minim a crescut cu 823% în cinci ani, însă inflația extrem de ridicată a anulat avantajul, iar puterea de cumpărare nu a crescut proporțional. În Serbia și Muntenegru, salariile minime s-au mai mult decât dublat, cu creșteri de peste 100%.

Analiza subliniază că simpla comparație între creșterea salariului minim și creșterea prețurilor la alimente poate fi înșelătoare, mai ales în contextul unei inflații ridicate. Măsurarea cantității de alimente ce pot fi cumpărate cu salariul minim oferă o imagine mai clară asupra evoluției reale a puterii de cumpărare.