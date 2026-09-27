Sportivul Tudor Buga, de la Champions K1 a adus primul titlu de campion național WBC Muay Thai din istoria Sibiului.

Campionatul Național WBC Muay Thai, un sport care începe să prindă tot mai mult contur și în țara noastră s-a desfășurat sâmbătă, la Baia Mare.

Champions K1 Sibiu este singurul club din județ care practică și această ramură a sporturilor de contact.

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În cadrul competiției au avut loc 10 meciuri pentru titlurile naționale, puse în joc prin centurile de campioni.

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▶ Vezi pagina acestui video: Un puști de 14 ani scrie istorie pentru Sibiu. Tudor Buga, campion național WBC Muay Thai — VIDEO

Champions K1 Sibiu a avut doi sportivi înscriși în competiție, pe Tudor Buga (14 ani), care a luptat la categoria -50 kg, și Ștefan Danciu, care a luptat la categoria -60 kg.

Tudor Buga este unul din noii performeri ai clubului, având un palmares de 10 victorii și nicio înfrângere în kickboxing, dintre care 6 victorii prin KO.

Pentru Tudor, competiția de la Baia Mare a reprezentat o provocare nouă, fiind primul său meci disputat pe reguli de Muay Thai. Mai mult decât atât, adversarul său a fost chiar campionul național Alexandru Stuparu, un sportiv cu peste 60 de meciuri și 8 ani de experiență.

Tudor Buga, care are doar un an de antrenament, dar o voință de fier, a reușit, spre surprinderea tuturor, să își învingă adversarul și să cucerească titlul național la juniori Muay Thai.

Meciul s-a desfășurat pe durata a 5 reprize a câte 2 minute, iar rezistența fizică a fost unul dintre factorii decisivi. Din repriza a treia, sibianul a reușit să se detașeze de adversar, având încă suficientă energie pentru a menține ritmul până la final.

„După muncă și răsplată”, o frază care descrie foarte bine efortul depus de tânărul sportiv. El aleargă zilnic aproximativ 5 kilometri și efectuează 5-7 antrenamente tehnice pe săptămână.

„Este un copil echilibrat și chiar arată ce înseamnă să fii sportiv. Școala, alimentația și sportul trebuie să meargă împreună. Este important să existe un echilibru între toate acestea”, spune antrenorul sportivului, Răzvan Tudor.

Prin această victorie, Tudor Buga reușește să aducă primul titlu de campion național WBC Muay Thai din istoria Sibiului.

Ștefan Danciu, învins în main event la categoria -60 kg

Tot la competiția de Baia Mare, Champions K1 Sibiu a fost reprezentat și de Ștefan Danciu, care a disputat main event-ul categoriei -60 kg.

Ștefan a avut parte de un meci mai dificil, la un nivel ridicat, luptând pentru cunoscuta centură WBC Muay Thai. Din păcate, acesta a pierdut la puncte meciul cu Alexandru Luca.

Înfrângerea nu îl descurajează însă pe sportiv și pe echipa clubului Champions K1 Sibiu. „Ne antrenăm și vrem revanșa!”, este mesajul echipei.

Rezultatul obținut la Campionatul Național WBC Muay Thai reprezintă o reușită importantă pentru Champions K1 Sibiu, mai ales că sportul de bază al clubului este kickboxingul.

„Este o reușită mare pentru Champions K1 Sibiu, mai ales că sportul nostru de bază este kickboxingul, dar reușim să ne descurcăm și pe alte ramuri ale sporturilor de contact. Mă bucur că, pe lângă sportivi precum Florin Mardias, vin din urmă copii noi și talentați”, mai spune antrenorul Răzvan Tudor.

Performanța lui Tudor Buga reprezintă un moment important pentru sporturile de contact din Sibiu și demonstrează că, prin muncă, disciplină și perseverență, pot fi obținute rezultate importante chiar și la o vârstă fragedă.