17 persoane care au prezentat simptome de toxiinfecție alimentară în urma unui eveniment desfășurat sâmbătă, 26 septembrie, la Avrig, au fost aduse la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Potrivit reprezentantului spitalului, niciunul dintre pacienți nu a necesitat internarea, toți fiind externați cu recomandări medicale.

Incidentul de la o sală de evenimente din Avrig a mobilizat, sâmbătă seară, mai multe echipaje medicale, după ce mai multe persoane au acuzat simptome compatibile cu o posibilă toxiinfecție alimentară. La nivelul județului Sibiu a fost activat Planul Roșu de Intervenție, iar autoritățile au început verificările pentru stabilirea cauzei îmbolnăvirilor.

Află mai multe- UPDATE: DSVSA Sibiu se deplasează la Avrig pentru a ancheta cazul de toxiinfecție alimentară care a necesitat Plan Roșu de Intervenție / video

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17 pacienți au ajuns la UPU Sibiu

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a transmis datele privind pacienții preluați în urma incidentului de la Avrig.

„Sâmbătă, 26 septembrie, în intervalul orar 21:35–23:18, la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au fost aduși, de la Avrig, 17 pacienți cu simptome de toxiinfecție alimentară”, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Pacienții au fost evaluați și investigați medical la UPU Sibiu.

„În urma evaluării și investigațiilor medicale efectuate, niciunul dintre pacienți nu a necesitat internarea în spital. Toți pacienții au fost externați, cu recomandări medicale”, a precizat reprezentantul unității medicale.

Astfel, datele furnizate de spital arată că, dintre persoanele transportate la Sibiu pentru evaluare, niciuna nu a rămas internată în urma consultului de la UPU.

Plan Roșu de Intervenție la Avrig

Intervenția de sâmbătă seară a fost una de amploare. Potrivit informațiilor transmise inițial de ISU Sibiu, la sala de evenimente din Avrig au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

În momentul declanșării intervenției, mai multe persoane prezentau simptome care puteau indica o toxiinfecție alimentară, motiv pentru care a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Ulterior, numărul persoanelor care au solicitat asistență medicală a crescut. Potrivit informațiilor comunicate ulterior de autorități, aproximativ 30 de persoane au avut nevoie de evaluare medicală, iar 20 au fost transportate la spital. Datele comunicate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu indică faptul că 17 dintre pacienți au fost aduși la UPU Sibiu, în intervalul 21:35–23:18.

DSVSA Sibiu a început verificările

În paralel cu intervenția medicală, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu au început verificările la unitatea de alimentație unde au fost preparate și servite produsele consumate în cadrul evenimentului privat.

În urma controalelor, inspectorii au identificat mai multe neconformități, între care condiții necorespunzătoare de igienă, utilizarea și comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și deficiențe privind întreținerea spațiilor de producție și depozitare.

Activitatea unității de alimentație din cadrul Palatului Brukenthal din Avrig a fost suspendată, iar operatorul a fost sancționat contravențional cu 30.000 de lei.

Autoritățile au precizat însă că, în această etapă, este vorba despre o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă. Cauza exactă și existența unei legături între alimentele consumate și simptomele manifestate de participanți urmează să fie stabilite în urma investigațiilor epidemiologice și a analizelor de laborator.

Niciun pacient nu a rămas internat la Spitalul Județean Sibiu

Datele transmise de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu aduc o clarificare importantă privind starea persoanelor care au ajuns la unitatea medicală: cei 17 pacienți evaluați la UPU Sibiu au fost externați și nu au necesitat internare.

Investigațiile autorităților sanitar-veterinare continuă pentru identificarea cauzei care a determinat apariția simptomelor în rândul participanților la evenimentul de la Avrig.