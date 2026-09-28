UPDATE: Două persoane au fost transportate la spital în urma accidentului produs luni dimineața pe autostrada A1, la kilometrul 256+100, pe sensul Sibiu-Sebeș, în apropierea localității Cristian.

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ.

În urma evaluării medicale, un bărbat care a suferit un traumatism cranian a fost transportat la spital de un echipaj SMURD, iar un alt bărbat, care a suferit multiple traumatisme, a fost preluat de echipajul SMURD cu medic.

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Potrivit polițiștilor din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva, accidentul s-a produs după ce un bărbat în vârstă de 67 de ani, din municipiul Sibiu, care conducea un ansamblu rutier pe direcția Sibiu-Sebeș, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară oprită și semnalizată pe banda de urgență, ca urmare a unei defecțiuni tehnice.

Autoutilitara era condusă de un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Slimnic. În urma impactului, ansamblul rutier a părăsit partea carosabilă.

Traficul rutier se desfășoară fără probleme majore în zonă.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un accident rutier în care au fost implicate un TIR și o autoutilitară s-a produs luni dimineața, în urma unei coliziuni violente.

Din primele informații, două persoane ar fi fost rănite, iar traficul rutier se desfășoară cu dificultate. Accidentul rutier s-a produs pe autostrada A1, în zona localității Cristian.

La fața locului sunt prezente echipaje de prim-ajutor, descarcerare și poliție.

REVENIM CU INFORMAȚII

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▶ Vezi pagina acestui video: Accident grav la ieșire din Sibiu: impact între un TIR, o autoutilitară și o mașină — VIDEO