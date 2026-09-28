Pe scurt:
Un tânăr de 17 ani din Boian este cercetat pentru violență și distrugere, după un incident pe fondul unor conflicte vechi la Bazna.
Un minor în vârstă de 17 ani din localitatea Boian a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi agresat un bărbat și ar fi provocat distrugeri autoturismului acestuia pe strada Tudor Vladimirescu din Bazna.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc pe 21 septembrie, în jurul orei 18:00. Conform informațiilor transmise de polițiști, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, adolescentul ar fi lovit cu un obiect dur un bărbat de 48 de ani, tot din Boian. În urma agresiunii, victima a suferit leziuni, iar autoturismul acesteia a fost avariat.
Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au intervenit la fața locului și au dispus inițial reținerea minorului pentru 24 de ore. Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș a decis plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Minorul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, care supraveghează desfășurarea cercetărilor.
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