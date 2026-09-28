Pe scurt:
Curtea de Apel București a amânat procesul lui Călin Georgescu, acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Georgescu a făcut declarații la ieșirea din instanță.
Procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt judecați pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale a fost amânat luni, 28 septembrie 2026, la Curtea de Apel București.
Potrivit Mediafax, amânarea a fost decisă după ce mai mulți avocați au depus documente și solicitări chiar în ședința de judecată.
Avocatul fostului candidat la președinție a explicat că această amânare este una firească, având în vedere că „anumiți colegi avocați au depus documente, solicitări, azi în ședința de judecată”.
La ieșirea din sala de judecată, Călin Georgescu a făcut declarații publice, mulțumindu-le celor care l-au susținut în ultima perioadă.
„Le mulțumesc politicienilor, parte din ei, evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate și în mod special îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui din acest punct de vedere”, a spus Georgescu.
Procesul vizează acuzații de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.
Următorul termen în acest dosar urmează să fie stabilit de instanță, după ce toate documentele depuse vor fi analizate. Procesul rămâne în atenția publicului, având în vedere acuzațiile grave care îi sunt aduse lui Horațiu Potra și lui Călin Georgescu.
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