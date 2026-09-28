Pe scurt: Un polițist din Brașov cere ajutorul comunității pentru a-și salva soția, diagnosticată cu o formă agresivă de cancer cerebral.

Ionuț-Mădălin Damian, polițist cu 19 ani de activitate în cadrul IPJ Brașov – Biroul Rutier, se confruntă cu o situație extrem de dificilă.

Potrivit Poliției Sibiu, soția sa, Angela, a suferit o intervenție chirurgicală pe creier la Cluj-Napoca, iar ulterior a primit diagnosticul de astrocitom de gradul 3 cu mutație IDH1.

În prezent, Angela urmează tratament prin radioterapie și chimioterapie la Brașov. Familia caută în paralel și alte soluții medicale, inclusiv variante de tratament în străinătate, pentru a-i oferi o șansă suplimentară la viață.

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Unele dintre aceste tratamente presupun costuri foarte mari, care depășesc posibilitățile financiare ale familiei.

Poliția Sibiu a lansat un apel la solidaritate, îndemnând comunitatea să sprijine familia Damian. Oricine dorește să contribuie poate face donații în conturile deschise pe numele lui Ionuț-Mădălin Damian:

RON – Raiffeisen Bank: IBAN RO08RZBR0000060009457264, Titular: Damian Madalin Ionut, SWIFT/BIC: RZBRROBU

EUR – Raiffeisen Bank: IBAN RO95RZBR0000060022648377, Titular: MADALIN DAMIAN, SWIFT/BIC: RZBRROBU

RON – Revolut: IBAN RO60REVO0000181293742372, Beneficiar: Ionut Damian, REVTag: @ionutgwab, SWIFT/BIC: REVOROBB

Reprezentanții Poliției Sibiu au transmis că fiecare gest de sprijin, oricât de mic, poate face o diferență semnificativă pentru familia Damian, aflată într-o perioadă dificilă. Ei subliniază importanța solidarității și a sprijinului comunității în astfel de momente.