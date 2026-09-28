Pe scurt: AUR refuză să susțină Guvernul Mureșan și amenință cu suspendarea lui Nicușor Dan dacă nu se organizează alegeri. Simion cere sprijinul românilor pentru o schimbare politică.

George Simion a transmis luni, 28 septembrie 2026, că AUR nu va vota Guvernul Mureșan și nu va participa la lucrările comisiilor sau ale plenului Parlamentului.

Potrivit Digi24, liderul AUR a acuzat presiuni asupra partidului pentru a susține un „Guvern de tip marionetă” și a declarat că refuzul de a participa la vot reprezintă o formă de a nu trăda încrederea alegătorilor.

„Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-aţi acordat-o şi să votăm un Guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen şi nu vom vota un Guvern Mureşan sau cel care urmează după aceea – Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil”, a transmis Simion pe Facebook.

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Simion a subliniat că este de datoria AUR să participe la guvernare și să ajute țara să depășească aceste momente dificile. El a avertizat că, dacă celelalte partide nu vor permite AUR să obțină pozițiile necesare pentru a contribui la guvernare, trebuie constatat, conform Constituției, că nu există o majoritate parlamentară. În acest caz, după căderea următorului Guvern, Simion consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate.

Liderul AUR a mai spus că, dacă Nicușor Dan nu va convoca alegeri, așa cum prevede Constituția, partidul său va discuta posibilitatea suspendării acestuia.

„Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituţia, să fie suspendat. Trebuie să strângem numărul necesar de semnături. Trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice trebuie să vă avem pe voi în spate, milioane de români care nu trebuie să mai rămână tăcuţi. Ridicaţi-vă şi cereţi o ţară a românilor în care pentru prima oară voi să conduceţi”, a transmis Simion.

Mesajul liderului AUR a fost publicat în ziua în care în Parlament au început audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Mureșan. În contextul crizei politice, Simion a anunțat că AUR a desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru a încerca formarea unui guvern stabil în următoarele zile.

În urmă cu trei săptămâni, Nicușor Dan pregătea o nouă propunere de premier, în contextul negocierilor politice pentru formarea unui nou executiv.