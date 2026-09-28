Bărbatul în vârstă de 72 de ani, care s-a răsturnat duminică cu tractorul la Cristian, a murit la spital.

Accidentul s-a produs duminică după-amiaza, în zona denumită popular „În Vii”. Sibianul, de 72 de ani, conducea un tractor, iar la un moment dat s-a răsturnat. Omul a fost prins sub vehiculul agricol, fiind rănit grav.

El a fost transportat de urgență la spital și a fost preluat de medici. Din păcate însă, în cursul serii, a decedat, potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

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