Bărbatul în vârstă de 72 de ani, care s-a răsturnat duminică cu tractorul la Cristian, a murit la spital.
Accidentul s-a produs duminică după-amiaza, în zona denumită popular „În Vii”. Sibianul, de 72 de ani, conducea un tractor, iar la un moment dat s-a răsturnat. Omul a fost prins sub vehiculul agricol, fiind rănit grav.
El a fost transportat de urgență la spital și a fost preluat de medici. Din păcate însă, în cursul serii, a decedat, potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.
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