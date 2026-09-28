Pe scurt:
Polițiștii au prins doi bărbați din Brașov la braconaj piscicol pe barajul Olt, la Arpașu de Jos, confiscând peste 44 kg de pește și unelte.
Doi bărbați de 56 și 58 de ani, din județul Brașov, au fost reținuți pentru braconaj piscicol de polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos.
Potrivit IPJ Sibiu, aceștia au fost surprinși duminică, 27 septembrie 2026, în jurul orei 06:30, pescuind cu plase în barajul de pe râul Olt, pe raza localității Arpașu de Jos.
Cei doi bărbați au folosit plase de pescuit interzise pentru a captura pește, iar ulterior au transportat captura la un autoturism parcat în zona digului. Polițiștii au intervenit la fața locului și au confiscat aproximativ 44,3 kilograme de pește, precum și un autoturism, o ambarcațiune pneumatică și mai multe unelte de pescuit folosite la săvârșirea infracțiunii.
În urma acțiunii, polițiștii au dispus reținerea celor doi bărbați pentru 24 de ore, aceștia fiind cercetați pentru infracțiuni de braconaj piscicol.
Barajul de pe râul Olt, în zona Arpașu de Jos, este cunoscut ca un punct de atracție pentru pescari, însă legislația interzice folosirea plaselor pentru pescuitul recreativ sau comercial fără autorizație. Acțiunile de braconaj piscicol sunt monitorizate constant de polițiști, mai ales în zonele cu risc crescut.
Potrivit IPJ Sibiu, pe lângă peștele confiscat, au fost indisponibilizate și echipamentele folosite la braconaj, inclusiv ambarcațiunea pneumatică și autoturismul cu care suspecții intenționau să transporte captura.
Galerie Foto
Ultima oră
- Dosar penal pentru o deplasare ilegală cu mopedul. I s-a întâmplat unui tânăr din Sibiu acum 20 de minute
- Incident aviatic la Iași: pilot rănit după ce s-a prăbușit cu un avion ultraușor / foto acum 21 de minute
- Răsturnare de situație pentru scandalagiii de pe Doamna Stanca: judecătorul a luat o nouă decizie acum 28 de minute
- Adolescentul acuzat că a bătut un bărbat la Bazna nu mai este reținut acum 31 de minute
- Intervenție rară la Sibiu: medicii au înlocuit valva unui bărbat cu inima pe partea dreaptă acum 51 de minute