Pe scurt: Elevii din Țara Făgărașului pot aplica pentru burse de 3000 lei, cu activități educaționale și sprijin financiar. Programul pune accent pe ecologie și protecția mediului.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului, cu sprijinul Fundației Conservation Carpathia, a anunțat lansarea celei de-a cincea ediții a Programului de Burse Carpathia, dedicat elevilor din Țara Făgărașului pasionați de științele naturii.

Potrivit Fundației Comunitare Țara Făgărașului, programul urmărește să crească interesul pentru protecția naturii și să susțină inițiativele educaționale legate de mediu, descoperind și sprijinind elevii cu rezultate școlare deosebite în domeniul conservării biodiversității și ecologiei.

În primele patru ediții ale programului, au fost acordate 70 de burse în valoare totală de 187.500 lei. Pentru ediția din 2026, programul se adresează elevilor din clasa a VII-a care învață la școli din comunele Țării Făgărașului: Șinca Nouă, Șinca Veche, Drăguș, Viștea, Sâmbăta de Sus, Lisa, Ucea, Hârseni, Recea, Arpașu de Jos, Porumbacu de Jos, Avrig, Cârțișoara, Turnu Roșu, Racovița, Cârța și Tălmaciu, precum și bursierilor din ediția anterioară.

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Condițiile de eligibilitate includ o medie la geografie și biologie peste 8,00, media generală peste 8,00 și dovezi ale implicării în activități școlare sau extrașcolare. Dosarul de aplicare trebuie să conțină o adeverință cu notele, copii după diplome sau certificate și formularul de înscriere completat. Elevii trebuie să participe la toate etapele procesului de selecție, inclusiv la activități de învățare în natură și la un interviu online, dacă este necesar.

„Mă bucur să fac parte din această comunitate minunată și le doresc cât mai multor copii să aibă parte de astfel de șanse. Vă mulțumesc!”, a transmis Teodora A., una dintre beneficiarii burselor. Maia C., altă bursieră, a declarat: „Această bursă mi-a oferit liniștea de care aveam nevoie ca să pot să învăț, pentru mine acest program a însemnat prietenie și încredere. Îmi doresc să continui ca beneficiar deoarece am învățat foarte multe și mi-am făcut prieteni faini.”

Elevii selectați primesc 3000 lei și participă la activități educaționale suplimentare

Fiecare dintre cei 25 de elevi selectați va primi o bursă de 3000 lei pe an, acordată în două tranșe: 2000 lei în noiembrie 2026 și 1000 lei în aprilie 2027, suma fiind virată în contul bancar al unui tutore legal. Bursa acoperă costuri legate de educație, precum manuale, echipamente, materiale de teren sau excursii tematice.

În acest an, pe lângă sprijinul financiar, mini-tabăra de la Richita și oportunitatea de a intra în programul The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE Romania), Fundația Comunitară Țara Făgărașului și Fundația Conservation Carpathia vor organiza pentru bursieri și patru întâlniri educaționale tematice suplimentare. Selecția bursierilor va fi realizată de o comisie formată din reprezentanți ai celor două fundații și specialiști în protecția mediului.

Calendarul înscrierilor și etapele de selecție pentru ediția a V-a

Înscrierile pentru ediția a V-a a Burselor Carpathia se desfășoară între 28 septembrie și 21 octombrie 2026. În perioada 24–25 octombrie 2026, candidații eligibili vor participa la activități de informare și explorare în natură, locația urmând să fie anunțată ulterior.

Jurizarea va avea loc între 21 și 30 octombrie 2026, incluzând analiza dosarelor, evaluarea în cadrul activităților în natură și, dacă este nevoie, interviuri online pentru departajare.

Cei 25 de bursieri selectați vor fi anunțați telefonic pe 5 noiembrie 2026, iar lista va fi publicată pe site-urile Fundației Comunitare Țara Făgărașului și Fundației Conservation Carpathia. Semnarea contractelor se va face în perioada 6–17 noiembrie 2026, iar prima tranșă a bursei va fi virată la sfârșitul lunii noiembrie 2026.