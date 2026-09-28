Overview: Cătălina Anghel, studentă în anul II la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, spune că tehnologia schimbă școala, dar și că notele pun etichete elevilor. Ea vrea ca, înainte de toate, elevii să învețe să fie oameni.

Cătălina Anghel, în vârstă de 19 ani, este studentă în anul II la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Într-un interviu, viitorul cadru didactic spune ce vede greșit în școala de azi, de la infrastructură și note până la ChatGPT, și ce ar vrea să-i învețe pe elevii ei.

Interviul a fost realizat de Asociația Școala Încrederii, care derulează un program european de formare pentru viitori profesori.

O decizie luată pe loc, la facultate

Cătălina spune că programul i-a fost prezentat chiar la facultate și că i s-a părut din prima ingenios și interesant. După o întâlnire în care i-a fost explicat cum se desfășoară totul, s-a înscris pe loc și se declară foarte încântată de alegerea făcută.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Tehnologia a intrat în clasă, iar debutanții au un avantaj

Tehnologia influențează major procesul de învățare, crede studenta, și face deja parte din felul în care evoluează educația. Profesorii cu vechime pot fi uneori mai puțin pregătiți pentru aceste schimbări, pentru că sunt obișnuiți să predea în stil tradițional. Generația ei, în schimb, este mult mai conectată la internet și la social media, ceea ce o face mai familiarizată cu tehnologia, dar și mai expusă la informații care nu vin întotdeauna din surse corecte.

Profesorii debutanți, spune ea, sunt deja acomodați cu inteligența artificială și se pot adapta mai ușor, pentru că știu cum e să fii elev într-o lume în care telefonul, internetul și platformele digitale fac parte din viața de zi cu zi. Asta nu înseamnă că lucrurile sunt imposibile pentru profesorii cu experiență: au nevoie de timp ca să înțeleagă ce presupun aceste instrumente.

Cătălina recunoaște și partea frustrantă: primești mereu același tip de proiect pentru evaluare și știi că poate fi rezolvat foarte ușor cu ajutorul ChatGPT. Instrumentul are avantaje și e util în research, dar trebuie să știi să filtrezi informațiile. Nu crede însă în interdicție: „Interzicerea totală nu cred că ar avea efectele dorite”. Mai degrabă, spune ea, ar trebui regândite evaluările, astfel încât elevii să poată demonstra ce știu cu adevărat, fără să depindă de inteligența artificială, chiar dacă o astfel de schimbare nu se face rapid.

Ce nu merge în învățământul de stat

Prima problemă pe care o vede Cătălina este infrastructura. Fondurile și investițiile de la toate nivelurile, de la gimnaziu la facultate, nu reușesc mereu să creeze un mediu confortabil pentru învățare și predare, iar spațiile sunt de multe ori prost adaptate, ceea ce scade eficiența procesului educațional.

A doua problemă ține de oameni. Există profesori care nu mai predau cu pasiunea de la început, spune studenta: a întâlnit situații în care profesorii vin la curs și citesc pur și simplu de pe prezentări PowerPoint, iar unii preferă să dea teme online și să reducă interacțiunea directă cu studenții. Nici studenții nu mai reacționează ca în trecut, adaugă ea: mulți sunt grăbiți, stau mereu cu ochii în telefon, folosesc AI și încearcă să depună cât mai puțin efort. Nu e reacția pe care și-ar dori-o profesorii, dar reflectă o schimbare reală de mentalitate.

Digitalizarea excesivă ne face uneori să uităm să mai fim oameni și să ne conectăm autentic unii cu ceilalți, mai observă Cătălina.

Notele care pun etichete

O altă problemă majoră este, în opinia ei, sistemul de notare. Elevii ajung să se autoevalueze exclusiv după notele sau calificativele primite, iar imaginea despre sine poate fi profund eronată.

Dacă un elev ia o notă mică, nu înseamnă automat că nu e bun la materia respectivă sau că nu are viitor, dar școala și societatea îi fac adesea să creadă exact asta. În timp, experiențele acestea îi influențează imaginea de sine și disponibilitatea de a continua să învețe. Iar un copil care ajunge să creadă încă din școală că „nu e bun” va crede mai greu, mai târziu, în valoarea învățării continue.

De ce nu toți tinerii aleg catedra

Meseria de profesor este atractivă, crede Cătălina, mai ales pentru cei care simt că au vocație. Sunt însă multe dezavantaje care îi pot ține pe tineri la distanță: salariile mici, statutul social tot mai fragil și percepția că profesorul nu mai e un îndrumător, ci cineva a cărui informație poate fi accesată oricând, la un click distanță. În plus, spune ea, sistemul nu este suficient de bine pus la punct, iar accentul cade adesea pe aspectele negative: elevii dificili, salariile nemulțumitoare, birocrația.

Salariile sunt chiar în discuție: noua grilă de salarizare prevede, potrivit Mediafax, creșteri mai vizibile pentru profesorii debutanți, iar aplicarea ei în educație ar putea începe la 1 septembrie 2027, a declarat în august ministrul interimar al muncii, Dragoș Pîslaru.

Pentru ca profesia să devină mai atractivă, Cătălina crede că ar trebui să se vorbească mai mult despre beneficiile și impactul real pe care îl are un profesor în viața elevilor și în societate, nu doar despre aspectele negative. Dacă ne dorim o societate în care lucrurile să meargă mai bine, spune ea, avem nevoie de oameni implicați, care să contribuie la formarea generațiilor următoare.

Școala de ieri, copiii de azi

Cătălina vede diferențe mari între generația ei și cele de acum, chiar și între copiii din clasa a IV-a și felul în care era ea la aceeași vârstă, deși nu au trecut atât de mulți ani. Noile generații sunt mult mai influențate de internet și de rețelele sociale: ea a avut acces la internet mai târziu, în timp ce copiii de 2–3 ani ajung acum să se uite pe YouTube și intră foarte devreme în contact cu un ocean de informații. În trecut, spune ea, lucrurile erau mai tradiționale și mai stricte, iar ritmul în care erau expuși la astfel de influențe era cu totul altul.

Ce vrea să-i învețe pe elevii ei

„Cel mai important este ca elevii să învețe, înainte de toate, să fie oameni” Cătălina Anghel

Societatea a început să uite lucrurile acestea, crede Cătălina, adică empatia, înțelegerea și relaționarea autentică, iar școala ar trebui să contribuie la recuperarea lor. Când va ajunge în fața elevilor, își dorește să îi îndrume și să îi ajute să rămână conectați cu ei înșiși și cu cei din jur, într-o lume în care tehnologia aduce uneori și un anumit grad de dezumanizare. Suntem foarte atenți la ce se întâmplă online și tot mai puțin la ce ne înconjoară în mod real, observă ea.

Modelul ei vine de la profesoara de limba și literatura română din liceu, care venea la clasă cu zâmbetul pe buze și multă căldură pentru elevi, dar știa să se impună. Un profesor trebuie să știe să se impună în fața colectivului, fără să fie rigid sau autoritar în exces, crede studenta: să fie deschis față de elevi, dar cu limite clare, care se construiesc prin respect reciproc, pentru ca în clasă să existe armonie. Cătălina speră ca, peste ani, elevii să-și amintească de ea așa cum își amintește ea de profesorii care au inspirat-o prin valorile lor.

Din experiența de până acum, ia cu ea, în primul rând, calmul și deschiderea cu care a fost primită la întâlnirile la care a participat: a simțit că poate vorbi fără să fie judecată și că poate fi ea însăși. Exact această atmosferă și-ar dori să o ducă mai departe, la clasă.

Tinerii profesori din Sibiu, la început de drum

Pentru tinerii care aleg catedra, începutul de carieră înseamnă, de regulă, examenul de titularizare. În vara aceasta, cea mai mare notă din județul Sibiu la proba scrisă a fost 9,85, obținută de o tânără profesoară de Biologie, după cum am relatat în articolul despre rezultatele de la Titularizare din Sibiu. Anul trecut, 1.097 de candidați au susținut proba scrisă în județ, iar reportajul despre tinerii profesori din Sibiu, între incertitudine și speranță a surprins emoțiile din ziua examenului.

Discuția despre AI în școală e deschisă și la nivel local: în aprilie, profesori de limbi moderne din județ au căutat, la o sesiune organizată de ISJ Sibiu împreună cu ULBS, soluții adaptate vremurilor, de la teste clasice la AI și escape room în școli.